Эксперт об учениях ВМСУ в Азовском море: Урок российских пограничников усвоен

Украина 11 марта провела противодиверсионные учения в Азовском море. Участников было немного - всего-навсего старенький буксир ВМСУ «Корец». На YouTube появился видеоролик, где заснято, как военнослужащие Украины бросают с палубы ручные гранаты и стреляют из автоматов в пустоту.

Буксир «встретился» со сторожевым кораблем ФСБ России «Краснодарец» на расстоянии 10 морских миль. Российский корабль сопроводил «Корец» до места учений, а украинские военные не стали приближаться к кораблю и не рискнули направляться к Керченскому проливу, хотя власти незалежной не раз уже грозили новыми "прорывами".

Политолог Владимир Джаралла уверен, что "прорыв" маловероятен - во всяком случае, до президентских выборов на Украине, назначенных на конец марта этого года.

Учения Украины в Азовском море 11 марта.Видео: Пограничная служба Украины

- Уже известно, что украинское руководство активно отрабатывало идею повторения провокации в проливе, но с иностранным участием. Об этом неоднократно говорили российские дипломаты. Вероятно, по тем же каналам решительная позиция России была доведена до США и НАТО. Несколько дней назад появились публикации, рассказывающие, как Меркель отвергла любое участие европейцев в таких операциях, что привело к их отмене, - сказал «Комсомольской правде - Крым» эксперт. - Таким образом, урок, который преподали российские пограничники, был усвоен. Сейчас мы дали им попытку «сохранить лицо при плохой игре» - они играют под контролем. До выборов провокации маловероятны, однако, после первого тура нужно будет смотреть на результат, по итогам вполне можно ожидать попыток для изменения ситуации внутри Украины.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

"Цирк-шапито"

За сутки под видеороликом с украинских учений появилось много ироничных комментариев.

- Буксир? Эта клоунада переходит все разумные пределы! А что они там, на буксире, отрабатывали - стрельбу из луков, метание арканов и абордажных крюков? Или это морское представление цирка-шапито? - посмеялся Иван Пересветов.

- Смотрю, украинский ВМФ секретное оружие применил, «глушарыб» называется. Дальность поражения метров 30-40. На рыб это оружие сто процентов произвело впечатление. Рыбки в шоке, - отметил пользователь Простой Непростой.

СПРАВКА КП

Напомним, Украина уже проводила учения в Азовском море 6 февраля. Украинские военнослужащие также отразили «высадку диверсионных групп» на берег, а в ноябре украинское военнослужащие отработали условный обстрел кораблей противника на подходах к берегу и минирование побережья Азовского моря.

26 ноября Федеральная служба безопасности задержала корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», нарушившие границу России. Украинская сторона нарушила порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ и по Керчь-Еникальскому каналу.

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