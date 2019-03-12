Савичева, Шуфутинский и автопробег: Как Крым и Севастополь отметят годовщину Крымской весны

СИМФЕРОПОЛЬ

15 марта

9.25 - Церемония возложения цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен».

9.35 - Шествие с участием руководства Республики Крым по центральным улицам Симферополя. Старт: от пересечения улиц Гоголя и Кирова.

10.00 – Митинг-концерт. Площадь у здания Госсовета РК.

10.30 – Молебен в Александро-Невском соборе с участием кубанских и крымских казаков.

11.00 – Концерт казачьих коллективов, турнир по рубке шашкой, угощение традиционными казачьими блюдами. Парк им. Ю.Гагарина.

11.00 – 16.00 - Торжественный смотр юнармейских отрядов и кадетских классов Республики Крым «Клятва России». Главный корпус Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского.

16 марта

8.30 - сбор участников авто-мотопробега, который пройдет по маршруту Симферополь-Севастополь-гора Гасфорта, где состоятся флешмоб и торжественный подъем флага на самую высокую точку в городе-герое. Там же пройдет концертная программа с участием групп «Маршал», «Земляне», «Декабрь» и Глеба Корнилова, также будет организована полевая кухня.

9.30 - флешмоб. 80 человек исполнят государственный гимн РФ и Крыма. Пл. Ленина.

17 марта

Легкоатлетический пробег

9.30 – 11.30 – регистрация участников легкоатлетического пробега. В нем могут принять участие все горожане при наличии медицинской справки.

12.00 – старт. Взрослые пробегут дистанцию на 4, 2 километра, дети - 1,4 километра.

Маршрут движения: пр. Кирова (пл. Ленина) - ул. Самокиша - ул. Севастопольской - пр. Кирова. Финиш на пл. Ленина.

Велопробег

10.00 – 10.45 – регистрация участников велопробег. Поучаствовать в нем могут взрослые и дети от 2005 года рождения и старше.

11.00 – старт. Маршрут движения: пр. Кирова (пл. Ленина) далее по ул. Самокиша - ул. Севастопольской - пр. Кирова и финиш на пл. Ленина. Участники проедут 5 таких кругов.

18 марта

10.00 – 13.00 – Ремесленная ярмарка, мастер-классы, показательные выступления спортсменов, спортивные турниры. Также будет работать детская развлекательно-познавательная зона и площадка для сдачи норм ГТО. Площадь им. В.И. Ленина.

18.00 – 22.00 – концерт с участием российских исполнителей Дениса Майданова, Михаила Шуфутинского, хора Турецкого. Завертится праздник фейерверком. Площадь им. В.И. Ленина.

Праздничные мероприятия пройдут во всех городах и районах Крыма.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

СЕВАСТОПОЛЬ

16 марта

12.30 – начало праздничных мероприятий на горе Гасфорта:

- разворачивание самого большого флага России и торжественный подъем триколора на самую высокую точку. Это действо будет зрелищным: задействуют альпинистов, парапланы, воздушный вальс, спецэффекты.

- выступление оркестра Крымской филармонии

- выступление звездных гостей - Александра Маршала, Сергея Скачкова, группы «Земляне», Глеба Корнилова, группы «Декабрь» и других.

В кульминации - праздничная шоу-программа с использованием декораций и движущихся объектов Байк-Шоу.

На мероприятии будет предоставлена возможность фотосессии для свадебных кортежей в специально подготовленных декорациях.

18 марта

9.30 -10.00 – Развертывание триколора. Пл. Нахимова

10.00 – 13.00 - Показ вооружения, военной техники. Пл. Нахимова,

10.00 -13.00 - Показ кораблей. Морской вокзал.

11.00 -15.00 – Молодежный автопробег. Маршрут: пл. Ушакова – гора Гасфорта – смотровая площадка на трассе Севастополь – Ялта – пл. Ушакова.

17.00 - Концерт. Главными гостями этого вечера станут звезды российской эстрады – Александр Маршал, Стас Пьеха, Вика Цыганова, Юлия Савичева, Ольга Кормухина, Елена Максимова. Музыкальные группы «Город 312», «Земляне», «Градусы» и другие. Пл. Нахимова.

21.00 - Красочный фейерверк над площадью Нахимова.

Гулять крымчане будут 4 дня подряд.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

ЯЛТА

16 марта

11.00 - Праздничное шествие по набережной им. В.И. Ленина. Маршрут движения: от гостиницы «Ореанда».

Где: Набережная, район круглого фонтана.

11.30 - Молодежный флешмоб.

11.40 - Концерт духового оркестра «Ялта». Набережная, район круглого фонтана.

12.00 - Мастер-классы для детей.

13.00 - Детские игровые программы.

15.00- Концерт крымских творческих коллективов.

16.00- Выступление вокального ансамбля «Гуляй душа» и хореографического ансамбля «Радость», Севастополь.

18.00 – Концерт Родиона Газманова.

19.00 – Дискотека.

17 марта

Где: Набережная, район круглого фонтана.

12.00 - Мастер-классы для детей.

13.00 - Детские игровые программы.

15.00 – Концерт ялтинских творческих коллективов.

17.00 -Концертная программа «Дружба народов» вокально-хореографического ансамбля «Таврия».

19.00 – Дискотека.

18 марта

На набережной в течение дня будут раздавать ленточки цветовой гаммы Российского флага.

11.00 - набережной пройдет «Народный забег» на 2019 метров в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Крымская весна». В программе мероприятия: массовый флешмоб – более 2000 человек выстроятся в виде флага России, певица Малина исполнит гимн Российской Федерации, легендарный Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков проведет разминку перед забегом. На финише всех участников ждут памятные подарки, а также в отдельных номинациях специальные призы от партнеров мероприятия.

Где: Набережная, район круглого фонтана.

12.00 - Мастер-классы для детей.

13.00 - Детские игровые программы.

15.00 -Концерт крымских творческих коллективов

18.30 - Концертная программа Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье».

20.00 – Фейерверк.

20.05 –Дискотека.

Развлекательная программа рассчитана не только на взрослых, но и на деток.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

КЕРЧЬ

16 марта

13.00 – сбор участников авто-мотопробега у паромной переправы.

13.30 – старт движения. Маршрут: Киммерийское шоссе - ул. Кулакова – ул. Войкова - ул. Казакова - ул. Кирова - ул. Свердлова - ул. Театральная.

Принять участие могут все желающие. С собой берите флаги города, Крыма, России.

15.00 - спортивная эстафета «Крымская весна». Пл. Ленина

16.00 - турнир по воркаут в Комсомольском парке. Спортсмены будут соревноваться в четырех дисциплинах: силовое троеборье, фристайл, двоеборье, двоеборье для девушек.

16.00 – 20.00 – концерт с участим звезд российской эстрады. Пл. Ленина.

18 марта

15.00 – 18.00 - Выставка «Это делает Керчь». Сквер Мира

15.00 - Торжественный митинг «5 лет в родной гавани». Площадь им. Ленина

16.00 - Праздничный концерт духовых оркестров «Крымская весна». Площадь им. Ленина

17.00 - Молодежный флеш-моб «5 лет по Московскому времени». Площадь им. Ленина

18.00 - Концертная программа «Навеки с Россией». Площадь им. Ленина

19.00 – 21.00 - концерт с участием звезд российской эстрады. Пл. Ленина.

21.00 - Праздничный фейерверк. гора Митридат

ЕВПАТОРИЯ

16 марта

10.00 - Турнир по бочча среди спортсменов федерации «Инваспорт». Дворец спорта.

12.00 - Торжественное собрание «Процветание в единстве». Театр им. А.С. Пушкина.

16.00 - Праздничный концерт «Наш выбор – Россия!». Дом культуры пгт Мирный.

17 марта

10.00 - Городской турнир по джиу-джитсу «Крымская весна». ЦС «Эволюция».

10.00 - Массовый легкоатлетический пробег по улицам города «Крымская весна». Ул. Дувановская.

12.00 - Демонстрация фильма «Крым». Дом культуры пгт Мирный и в МУП «МИР» пгт Новоозерное.

18 марта

10.00 - Все жители и гости города смогут бесплатно посетить три музея:

- комплекс «Текие дервишей». Ул. Караева,18. Начало экскурсий в 11.00, 12.00, 13.00

- музей истории Крымской войны. Ул. Революции, 61. Свободное посещение с 10.00 до 17.00

- Евпаторийский краеведческий музей. Ул. Дувановская, 11. Начало экскурсий в 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.

17.00 - Праздничный концерт творческих коллективов Евпатории ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Театральная площадь.