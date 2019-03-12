Хроника Крымской весны. 12 марта 2014 года

12 марта, среда.

Власти Крыма принимают решение об установке около 200 дизельных мобильных электростанций на полуострове - на случай прекращения поставок электричества из Украины.

Страны Большой семерки отказались признавать результаты референдума о статусе Крыма, запланированного на 16 марта. ОБСЕ отказалась присылать своих наблюдателей на Референдум, несмотря на приглашение крымских властей.

МИД Украины назвал принятую крымским парламентом декларацию о независимости «антиконституционной, незаконной и юридически ничтожной». В свою очередь МИД России признает ее правомерной.

В Крыму временно приостановили регистрацию браков, так как Министерство юстиции Украины полностью заблокировало все крымские базы данных.

Нацбанк Украины заявляет, что не планирует вводить ограничений в отношении банков полуострова.

ЦИК Украины заблокировала для Крыма доступ к базе данных Госреестра избирателей, чтобы помешать проведению референдума 16 марта. Не работает также и Единый реестр досудебных расследований.

Правительство Крыма и Севастополя временно ограничивает въезд на территорию полуострова, чтобы не дать экстремистам сорвать голосование. Международный аэропорт «Симферополь» принимает только рейсы из Москвы. Народная самооборона контролирует «Крымаэрорух».

К работе приступают все 27 территориальных комиссий по проведению референдума. Власти прогнозируют рекордную явку избирателей.