Власти Севастополя нашли решение для проблемного ЖК «Престиж»

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников рассказал процедуру, при которой проблемный жилок комплекс «Престиж» по улице Челнокова, 19 могут в ближайшее время ввести в эксплуатацию

Напомним, строительство этого ЖК сопровождалось процессуальными нарушениями: в установленный законом срок объект не был поставлен на учет в Севгосстройнадзор, кроме того, так называемое «пятно застройки» наложилось на земли Минобороны – из-за этого дом не могли ввести в эксплуатацию. При этом застройщик уверяет, что дом уже построен на 100% - и его уже можно подключать к сетям.

Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, Дмитрий Овсянников лично встретился с дольщиками ЖК и представителями компании-застройщика – ООО «Карбон».

- Правительством Севастополя принято решение отменить ограничительный барьер 2016 года. 110 севастопольских семей приобрели здесь квартиры, конечно, необходимо им помочь, чтобы они могли спокойно заселиться в свое жилье, - отметил глава города.

Чтобы дом дома наконец-то заселились жильцы, застройщику нужно сдать документы Севгосстройнадзор, после чего в ведомстве две недели будут их проверять. Если нарушений с документацией не будет – дом смогут ввести в эксплуатацию.

Впрочем, Дмитрий Овсянников сразу подчеркнул: это решение принято для конкретно данного ЖК и не будет распространяться на все проблемные дома.

- У нас всего 28 проблемных домов. Их можно разделить на несколько категорий – там, где откровенно нарушили нормы градостроительного законодательства, там, где попали в безвыходную ситуацию в силу разного рода причин, как здесь, например. И в зависимости от типа проблемы мы принимаем соответствующее решение, - добавил губернатор.

Кроме того, застройщик ЖК «Престиж» по договору аренды земли предоставит 14 квартир в собственность города. Также ООО «Карбон» к началу летнего сезона обязался благоустроить территории побережья в районе остановки бухта Омега.