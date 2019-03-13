В Севастополе трудинспекция разъяснила права граждан предпенсионного возраста
С начала текущего года в ведомство обратилось несколько человек этой категории с вопросами
Фото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Госинспекцию по труду Севастополя за два первых месяца 2018 года обратилось 7 человек предпенсионного возраста. Из них шестерым специалисты ведомства дали устные консультации по поводу их трудовых прав.
- По одному обращению проведена проверка соблюдения трудового законодательства в ООО ЧОО «ТИТАН», по итогам которой выявлены нарушения Трудового кодекса Российской Федерации, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
В результате проверки права работника фирмы были восстановлены, а виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности – теперь им грозят штрафные санкции.
ИСТОЧНИК KP.RU