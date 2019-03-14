2019-03-14T20:39:51+03:00
Общество

Французский политик: «Единственная опасность в Крыму – это солнечный удар»

Глава французской делегации посещает полуостров с 2015 года и не заметил автоматчиков на каждом углу, о которых пишут европейские СМИ
Надежда ДАЦЮК
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Французский политик и журналист прибыл на полуостров 13 мартаФранцузский политик и журналист прибыл на полуостров 13 мартаФото: Евгения ГУСЕВА
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Глава французской делегации в Крыму, кандидат на выборы в Европарламент Тьерри Мариани назвал глупостью антироссийские санкции, которые Евросоюз вводит из-за Крыма.

- Мы не можем продолжать жить с этими глупыми санкциями. Я понимаю, что они создают определенные сложности. Эти ограничения сказываются и на России, и на Европейском Союзе тоже, - сказал политик. - Например, три недели назад на сельскохозяйственном слете в Париже наши аграрии жаловались, что потеряли огромный рынок сбыта. Продолжая санкции, мы занимаемся самострелом, сами себе стреляем в ноги. Ко всему прочему, они закрывают путь к общению и диалогу на политическом уровне.

При этом глава делегации предложил ввести санкции против Украины, потому что правительство соседнего государства не соблюдает решения Минского договора.

- Например, полгода назад я приезжал в Донецк, и мы прошлись по Минскому комплексу мер, чтобы посмотреть, какие из них были приняты украинской стороной. Мы констатировали, что Украина не выполнила ничего из того, что было предусмотрено Минскими договоренностями. Они заключаются в том, что нужно ввести автономию для восточной части Украины, а Верховная Рада до сих пор не проголосовала и приняла никаких документов в этом направлении. Во-вторых, Минские соглашения предусматривают амнистию для жителей Донецка и принятие нового закона по выборам. Ни по одному из этих пунктов украинское правительство даже не проводило голосование, - выразил свое мнение Тьерри Мариани.

Французский политик напомнил, что приезжает в составе делегации в Крым уже в третий раз с 2015 года.

- Мы приезжаем в Крым, чтобы представить Франции факты о ситуации на полуострове, чтобы выразить вам нашу поддержку в знак нашей совместной дружбы. После таких поездок я говорю, что не о чем особо рассказывать, потому что в Крыму все нормально. На каждом углу нет войск, как об этом пишут европейские СМИ. Единственная опасность - это солнечный удар, который можно получить летом, - отметил крымский политик.

В Крыму главе французской делегации вручили медаль, посвященную пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

Мариани сказал, что награда – стимул к продолжению двустороннего взаимодействия Франции с Крымом.

- Я воспринимаю эту награду как адресованную не только мне, а еще и 23-м моим коллегам, которые приехали со мной в 2015 году впервые. Не скрою, что принял награду с определенным волнением, и воспринимаю ее как поощрение продолжать отношения, - сообщил глава делегации.

На лицевой стороне медали в верхней части есть надпись «Крым с Россией», в центре изображены мужчина и женщина с развевающимися знаменами на фоне парламента Крыма. На обратной стороне написано «В ознаменование пятой годовщины», а в центре изображен грифон.

Изготовлена награда из медно-цинкового сплава.

СПРАВКА "КП"

Французская делегация в составе 11 человек прибыла в Крым 13 марта. Это французские политики и журналисты - депутат от департамента Воклюз Жан-Клод Буше, мэр города Бриен-ле-Шато Николя Дюик, мэр города Бигуглиа Совёр Гандолфи-Шейт, почетные члены парламента Франции Мишель Вуазен и Жорж Фенеш, репортер журнала Éléments Кристоф Лафосс и репортер телеканала TV Libertés Гийом Санжорж.

Члены делегации встретились с первыми лицами Крыма и Севастополя, также в планах у французов участие в праздничных мероприятиях, которые пройдут на полуострове в честь пятилетия присоединения к России. В Ялте и Севастополе политики пообщаются с местными жителями, чтобы сложить мнение об изменениях и проблемах в Крыму.

Французская делегация приезжает в Крым в третий раз. Тьерри Мариани возглавлял ее, когда французы впервые приехали в 2015 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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