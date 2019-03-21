ЗаКотаОтветишь: Крымчане требуют строго наказать девушку на иномарке, которая переехала питомца музыканта

Девушка на красной «Тойоте» в центре Симферополя переехала рыжего кота, принадлежащего уличному музыканту. Эта история взбудоражила социальные сети: пользователи запустили хештег #ЗаКотаОтветишь и требуют для женщины-водителя наказания по всей строгости закона.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Во вторник, 19 марта, музыкант, как обычно, пел для симферопольцев на улице Карла Маркса.

- На земле перед ним лежал чехол от гитары с кучей купюр и мелочи, а рядом, свернувшись клубком, крепко спал его рыжий кот, - рассказывает свидетельница происшествия Светлана Тотич.

Потом Светлана услышала крик, обернулась и увидела, как музыкант бежит за красной машиной, а «кот бьется в судорогах на брусчатке». Девушка на Тойоте переехала питомца. К сожалению, котик погиб сразу.

- Я сразу поняла, в чем дело, и бросилась останавливать автомобиль. Пока хозяйка машины и ее соседка по сидению игнорировали мою просьбу остановиться и выйти, подбежал кричащий парень - хозяин кота, и вскоре машину обступили свидетели.

В течение часа толпа не расступалась, требовала, чтобы девушка вышла из красной «Тойоты», а музыкант с криками «смотри, …ь» показал ей коробку с умершим животным. Правда, через стекло. В порыве гнева он даже пнул заднюю дверь машины и оставил вмятину.

Толпа разошлась лишь несколько часов спустя, когда правоохранительные органы опросили свидетелей и саму виновницу произошедшего. С ней разговаривали в машине.

ХОДИТ В ЦЕРКОВЬ, ЛЕЧИТ СОБАК

«Девушка на красной Тойоте» - Юлия (имя изменено) инцидент не комментирует. Свою страницу в соцсетях сначала заблокировала, а потом - удалила.

"Комсомольская правда - Крым" пообщалась с ее подругой Ольгой. Она свою приятельницу«живодеркой» и бессердечным человеком не считает. Говорит, что та не раз подбирала бродячих собак и лечила их за свои деньги. Еще отметила, что Юля - человек набожный, часто посещает церковь. Кота девушка просто не заметила.

- Она ехала медленно и кота не видела вообще. Только музыканта впереди стоящего. Потом он начал бежать и открыл дверь авто на ходу. Она в шоке не понимала, что происходит, закрыла дверь и успела заблокировать ее. Он начал бить по машине руками, ногами и кричать «я тебя убью, с*ка». Она сразу стала звонить в полицию и объяснять ситуацию, не понимая, что происходит. Сами сотрудники ей сказали не выходить, потому что это опасно. Машину раскачивали, побили, помяли, оплевали, лили кофе и сок на нее, - рассказала КП-Крым Ольга.

По ее словам, история получила такую широкую огласку в соцсетях, что Юлии теперь пишут с угрозами не только симферопольцы, но и жители Санкт-Петербурга, Махачкалы и других регионов России.

А БЫЛ ЛИ ПРОПУСК

Юлия заехала на пешеходную часть улицы Карла Маркса со стороны проспекта Кирова. Раньше там были установлены шлагбаумы, но их временно сняли для проведения массовых мероприятий, приуроченных к Крымской весне.

Въезд на эту часть улицы разрешен, но только для жителей расположенных там домов, а также для владельцев магазинов и кафе (в определенные часы - для разгрузки грузовиков с товаром). Им всем выдаются специальные пропуска.

Был ли такой пропуск у Юлии - точно не известно. Ее подруга Ольга уверяет, что разрешение на въезд было, однако источник КП-Крым в правоохранительных органах утверждает, что это не так.

Кстати, уличному музыканту тоже может грозить наказание - за повреждение чужого имущества, ведь он оставил вмятины на автомобиле. Как сообщил источник КП-Крым в правоохранительных органах, Диму могут оштрафовать, а также заставить компенсировать причиненный ущерб - порядка 10 тысяч рублей.

RIP

Диму (музыканта) и Сашку (кота) в крымской столице знали многие. Их часто видели вместе. Когда Дима пел, Сашка ластился к прохожим.

Дима часто размещал на своей страничке ВКонтакте снимки домашнего любимца. После его смерти он опубликовал стихотворение:

"R.I.P. Sunshine

И Феникс возродится вновь из пепла...

И будет зажигать всё на своём пути...

Как солнца луч и дуновенье ветра...

он безответно будет всем светить...".

Смерть рыжего Сашки под колесами дорогой иномарки продолжают обсуждать в городских пабликах. Большинство интернет-пользователей безоговорочно осуждают девушку.

Симферопольцы часто видели музыканта с котом. Фото: Мария Кошкина

- Это не просто кот был. Очевидно, что он был другом. Если б дама хотя бы сожаление проявила, то и разговор был иной. Но ей плевать. Отсюда и порицание общественности. Элементарная этика обязывает, как минимум остановить движение и извиниться, - поделился своим мнением Эдуард.

Многие уверены, что девушка наехала на кота намеренно.

- Если она живет на Карла Маркса, то не могла не знать про гитариста с котом. Наверняка видела его и не раз. То есть это было осознанное действие, - высказалась Алла.

Правда, есть единицы, которые приняли сторону водительницы.

- Неизвестно, где там кот лежал, и своих животных нужно держать при себе. Пусть этот гитарист предъявит ветпаспорт, где будут стоять отметки о прививках и все такое. На лицо нарушение ПДД. Отчасти я ее понимаю, налетело стадо, по машине стучат, бранью ругаются. Накосячила однозначно, но мы же все люди. Я тоже давил кошек и собачек, совесть мучила. Но виновным себя не считал, потому что нужно держать свою живность при себе, - высказался Дмитрий.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Общительный кот Сашка радовал горожан.Видео: Марина Василенко

Симферопольцы составили обращение к администрации города с просьбой разрешить установку скульптуры кошки на месте, где был сбит рыжий кот.

- Я готова поддержать эту инициативу. Можно организовать сбор средств, сделать недорогую скульптуру из дерева в память о тех животных, которые пострадали от рук человека, - поделилась с КП-Крым Мария Поддубная, зоозащитница и член экспертного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым.

По ее мнению, рыжего кота, который лежал в чехле, трудно было не заметить. Зоозащитница считает, что девушка наехала на него намеренно, и ей можно инкриминировать часть 2 статьи 245 Уголовного Кодекса РФ.

Тот самый рыжий. Фото: архив музыканта

- В статье говорится о том, что жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель или увечье, с публичной демонстрацией (если девушка кота видела, то это публичная демонстрация) предполагает от трех до пяти лет тюрьмы. Правда, это крайняя мера, - говорит общественница.

ОФИЦИАЛЬНО

МВД по Республике Крым:

- Сейчас проводится проверка по этому факту. В центральный отдел полиции поступило несколько заявлений от граждан о том, что женщина-водитель, двигаясь на автомобиле по центральной улице города, допустила наезд на кошку. Животное погибло. Гражданка тоже обратилась с заявлением о повреждении ее имущества в правоохранительные органы. Вся поступившая информация зарегистрирована в установленном законом порядке. Сейчас проводится проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка всем участникам сложившейся ситуации. По результатам проверки правоохранители вынесут решение в рамках действующего законодательства. Никого не задерживали.