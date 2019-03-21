Запутались в сетях браконьеров: В Крыму на берег вынесло почти два десятка мертвых дельфинов

Широкий песчаный пляж поселка Морское недалеко от Евпатории. Чайки клюют тело дельфина, выброшенного на берег. Это – азовка, или морская свинья, занесенная в Красную книгу. Погибших дельфинов снял на прошлой неделе корреспондент КП-Крым.

Всего на берегу нашли 16 мертвых дельфиновФото: Станислав МАЗУР

- Скорее всего, эти дельфины попали в придонные сети и задохнулись. Рыбаки их оттуда вырезали и выкинули в море, а шторм вынес на берег, - рассказал «Комсомольской правде – Крым» эколог, член правления Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» Андрей Артов. – Это частое явление в Крыму, особенно весной. В апреле начнется лов камбалы, будут ставить придонные сети. Чаще всего в сети попадает именно морская свинья, потому что она маленькая. Более крупный дельфин, прибрежная афалина страдает реже, потому что может вырваться, если запуталась. А азовки – слабее, и вырваться не могут. Придонные сети опасны для морских млекопитающих, но никто пока ничего с этим не делает.

Фото: Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное Море"

К аналогичным выводам пришли волонтеры Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное Море", которые исследовали этот пляж под Евпаторией. Они обошли 10 километров береговой линии в течение двух дней и насчитали 16 погибших дельфинов – 14 азовок и 2 афалины.

- На телах у каждой морской свиньи мы обнаружили четкие и глубокие следы, оставленные жаберными сетями из монофиламентной нити толщиной 0,5 мм, у двух особей были также отрезаны лопасти хвостового плавника, - рассказали в центре. - Все 16 животных погибли по причине попадания в сети на камбалу или осетровых, исходя из характера и тяжести связанных повреждений, идентичного состояния тел, а также их положения относительно уреза воды и друг друга.

Общественники также нашли на берегу много фрагментов сетей.

Волонтеры Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное Море" готовят обращение в погрануправление ФСБ России в Крыму и в Росприроднадзор, чтобы ведомства провели тщательную проверку и нашли нарушителей, из-за которых погибли почти два десятка редких морских животных.

Азовки чаще всего гибнуть в рыболовецких сетяхФото: Станислав МАЗУР

ОФИЦИАЛЬНО

Согласно законодательству, рыбаки обязаны сообщать в Росприроднадзор о о каждом дельфине, который попадает к ним в сети. Если дельфин живой, нужно немедленно отпустить его в море, а мертвого следует передать на экспертизу. За нарушение законодательства грозит штраф.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Если вы стали свидетелем гибели или же любых неправомерных действий в отношении дельфинов, следует обращаться к дежурному Росприроднадзора в Крыму по телефону 8-978-905-88-44.

СПРАВКА КП

Азовки обитают, в основном, в прибрежных водах Черного моря, в теплое время года их можно найти и в Азовском. Их отличает короткая голова с притупленной мордой. Питаются, в основном, некрупной рыбешкой, например – хамсой. За день съедают аж 3-5 килограммов! Могут находиться под водой до 6 минут и плавать на скорости до 22 километров в час. Передвигаются небольшими группами, живут примерно 7-8 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В сетях украинских браконьеров крымские пограничники нашли 46 мертвых дельфинов

Моряки из незалежной незаконно рыбачили у западных берегов Крыма (подробнее)

Туристы пытались спасти в Алупке дельфина, которого прибило к берегу

В МЧС и зоопарке отдыхающим отказали в помощи, и детеныш умер (подробности)

На крымское побережье выкинуло больше полусотни дельфинов, убитых украинскими браконьерами

Пограничники нашли на Арабатской стрелке уже разложившихся азовок [фото] (подробности)

В Крыму за убийство дельфинов предлагают сажать в тюрьму на 10 лет

Авторы законопроекта убеждены, что те, кто сегодня издеваются над этими удивительными млекопитающими, завтра будут издеваться над людьми (подробнее)

Вспоротое брюхо, отрезанные плавники: Дельфины в Черном и Азовском морях гибнут из-за браконьеров

К берегам Крыма в этом году прибило более 70 мертвых животных (подробнее)

Крымские ученые обеспокоены гибелью дельфинов в рыбацких сетях

Чаще всего мертвых млекопитающих находят летом (подробнее)