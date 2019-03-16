Материнский капитал, выплаты педагогам и медикам: Что получили крымчане в России

ЗАРПЛАТЫ

За пять лет в Крыму и Севастополе практически в три раза увеличился размер зарплаты. Так, в марте 2014 года крымчане получали в среднем 11 148 рублей, а севастопольцы - 11 430 рублей.

В начале 2019 года, по данным Крымстата, средняя зарплата севастопольца составила 29 594 рубля, а крымчанина - 28 607. Власти Крыма отмечают, что за пять лет на полуострове сократилась задолженность по выплате заработной платы. Если в 2014 году предприниматели не выплатили больше 285 миллионов рублей, то на 2019 год эта сумма составила 48 миллионов.

Однако вместе с зарплатами на полуострове повысилась стоимость продуктов питания. Так, минимальный набор продовольствия, на который можно прожить месяц подорожал за пять лет в два раза. В несколько раз выросли цены на топливо, аренду жилья, покупку недвижимости.

ПЕНСИИ

Сразу после перехода Крыма в состав России пенсии пересчитали с гривен на рубли по актуальному на тот момент курсу. Так, в марте 2014 года средние пенсии крымчан были на уровне 5,57 тысяч рублей, а севастопольцев - больше 6,2 тысяч.

Пенсии за пять лет выросли в два разаФото: Влад КОМЯКОВ

Уже через несколько месяцев пенсионерам стало катастрофически не хватать этих выплат, потому что после ухода украинских гривен цены значительно выросли. Потому уже в июле крымские пенсионеры получили повышенные выплаты - 11,2 тысячи рублей в среднем, по данным Крымстата.

У севастопольцев средняя пенсия была на уровне 12,4 тысячи рублей. Весь 2014 год был переходным. В июле приняли Федеральный закон № 208, регламентирующий особенности пенсионного обеспечения крымских россиян. С января 2015 года крымчанам начисляют и выплачивают пенсии по действующему законодательству России.

На 2019 год в Крыму проживает 586 629 пенсионеров, в среднем в месяц им выплачивают по 13 277 рублей, в Севастополе зарегистрировано 102 527 пенсионеров, которые получают в среднем 13 698 рублей ежемесячной выплаты.

ПОСОБИЯ

1. Материнский капитал

Украина не выплачивала маткапитал. А сейчас жители полуострова, как и всей России, при рождении второго или третьего ребенка имеют право получить выплату в размере 453 026 рублей. Маткапиталом при этом могут воспользоваться и крымские семьи, в которых малыши появились с 2007-го года.

При вступлении в Россию крымчане получили право на материнский капиталФото: Анастасия ОСИПОВА

Помимо пособия по беременности и родам, единовременной выплаты при рождении ребенка, а также пособия по уходу за ребенком крымчане стали получать положенную в России одноразовую выплату женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности. Дополнительные средства получают беременные жены военнослужащих, которые проходят службу по призыву - 27 680 рублей.

2. Программа "Земский доктор"

Для того, чтобы повысить качество медицины в селах, в Крыму установили одноразовое пособие медикам, готовым работать в далеких от городского комфорта местах. Им выплачивают по 1 миллиону рублей.

3. Выплаты педагогам

Кроме того, меры соцподдержки в 2019 году получат молодые учителя. С 1 апреля им будут ежемесячно доплачивать по 5 700 рублей в месяц. Всего на развитие социальной политики выделено более 23 миллиардов 700 миллионов рублей.