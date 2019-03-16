Материнский капитал, выплаты педагогам и медикам: Что получили крымчане в России
ЗАРПЛАТЫ
За пять лет в Крыму и Севастополе практически в три раза увеличился размер зарплаты. Так, в марте 2014 года крымчане получали в среднем 11 148 рублей, а севастопольцы - 11 430 рублей.
В начале 2019 года, по данным Крымстата, средняя зарплата севастопольца составила 29 594 рубля, а крымчанина - 28 607. Власти Крыма отмечают, что за пять лет на полуострове сократилась задолженность по выплате заработной платы. Если в 2014 году предприниматели не выплатили больше 285 миллионов рублей, то на 2019 год эта сумма составила 48 миллионов.
Однако вместе с зарплатами на полуострове повысилась стоимость продуктов питания. Так, минимальный набор продовольствия, на который можно прожить месяц подорожал за пять лет в два раза. В несколько раз выросли цены на топливо, аренду жилья, покупку недвижимости.
ПЕНСИИ
Сразу после перехода Крыма в состав России пенсии пересчитали с гривен на рубли по актуальному на тот момент курсу. Так, в марте 2014 года средние пенсии крымчан были на уровне 5,57 тысяч рублей, а севастопольцев - больше 6,2 тысяч.
Пенсии за пять лет выросли в два разаФото: Влад КОМЯКОВ
Уже через несколько месяцев пенсионерам стало катастрофически не хватать этих выплат, потому что после ухода украинских гривен цены значительно выросли. Потому уже в июле крымские пенсионеры получили повышенные выплаты - 11,2 тысячи рублей в среднем, по данным Крымстата.
У севастопольцев средняя пенсия была на уровне 12,4 тысячи рублей. Весь 2014 год был переходным. В июле приняли Федеральный закон № 208, регламентирующий особенности пенсионного обеспечения крымских россиян. С января 2015 года крымчанам начисляют и выплачивают пенсии по действующему законодательству России.
На 2019 год в Крыму проживает 586 629 пенсионеров, в среднем в месяц им выплачивают по 13 277 рублей, в Севастополе зарегистрировано 102 527 пенсионеров, которые получают в среднем 13 698 рублей ежемесячной выплаты.
ПОСОБИЯ
1. Материнский капитал
Украина не выплачивала маткапитал. А сейчас жители полуострова, как и всей России, при рождении второго или третьего ребенка имеют право получить выплату в размере 453 026 рублей. Маткапиталом при этом могут воспользоваться и крымские семьи, в которых малыши появились с 2007-го года.
При вступлении в Россию крымчане получили право на материнский капиталФото: Анастасия ОСИПОВА
Помимо пособия по беременности и родам, единовременной выплаты при рождении ребенка, а также пособия по уходу за ребенком крымчане стали получать положенную в России одноразовую выплату женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности. Дополнительные средства получают беременные жены военнослужащих, которые проходят службу по призыву - 27 680 рублей.
2. Программа "Земский доктор"
Для того, чтобы повысить качество медицины в селах, в Крыму установили одноразовое пособие медикам, готовым работать в далеких от городского комфорта местах. Им выплачивают по 1 миллиону рублей.
3. Выплаты педагогам
Кроме того, меры соцподдержки в 2019 году получат молодые учителя. С 1 апреля им будут ежемесячно доплачивать по 5 700 рублей в месяц. Всего на развитие социальной политики выделено более 23 миллиардов 700 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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