2019-03-14T20:04:37+03:00
Общество

Хроника Крымской весны. 15 марта 2014 года

Вспоминаем исторические события с "Комсомолкой"
Анастасия ЖУКОВААндрей Бороздин
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в Симферополе появилось символичное граффити с Путиным. Фото: Архив КПв Симферополе появилось символичное граффити с Путиным. Фото: Архив КП
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На полуострове - «день тишины» накануне предстоящего референдума.

В Крыму зарегистрированы 135 наблюдателей из 23 стран, аккредитованы 623 журналиста из 169 СМИ.

Совет Безопасности ООН провел голосование по подготовленному США проекту резолюции о незаконности референдума в Крыму. Россия проголосовала против, использовав право вето, Китай воздержался.

Высадившийся в Крыму на Арабатской стрелке в районе села Стрелковое десант вооруженных людей без опознавательных знаков предотвратил теракт на газопроводе.

Верховная Рада Украины издала постановление о досрочном роспуске парламента Крыма.

В ответ было заявлено, что в Крыму не признают решение Конституционного суда Украины о незаконности референдума

Председатель республиканской комиссии по подготовке и проведению референдума Михаил Малышев заверил, что референдум 16 марта состоится.

Председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов уверен, что после референдума все воинские части перейдут на сторону крымчан. Пока же противостояние возле нескольких воинских частей продолжается.

Эксперты Совета Европы по конституционному праву заявили, что предстоящий в Крыму референдум о присоединении к России является нелегитимным, однако их мнение абсолютно не волнует крымчан. До голосования - сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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