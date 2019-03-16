2019-03-16T15:34:50+03:00
Общество

Ялта отмечает Крымскую весну

На набережной города состоялись праздничное шествие и флэшмоб [ФОТО]
Елена МАСЛЕННИКОВА
Поделиться:
Выступление молодежи на набережной Ялты в честь пятилетия Крымской весныВыступление молодежи на набережной Ялты в честь пятилетия Крымской весныФото: Елена МАСЛЕННИКОВА
Изменить размер текста:

16 марта исполнилось ровно 5 лет со дня проведения в республике Общекрымского референдума. В 2014 году крымчане абсолютным большинством проголосовали за возвращение полуострова в состав Российской Федерации.

Ялтинцы отметили этот день праздничным шествием, в котором приняли участие работники предприятий, общественных, ветеранских организаций города, студенты, учащиеся ялтинских школ. На набережной в колонне прошли люди всех возрастов - бабушки и дедушки, мамы и папы и, конечно же, дети.

Колонна из военнослужащих, горожан и детей Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА

Колонна из военнослужащих, горожан и детейФото: Елена МАСЛЕННИКОВА

На шествии ялтинцы, которые не смогли остаться равнодушными в этот торжественный день, пронесли плакаты с надписями, выражающими любовь к родному краю и к своему Отечеству: «Спасибо Путину за Крым», «Крым. Россия. Навсегда».

На набережной развернули флаг России Фото: Александра Масленникова

На набережной развернули флаг РоссииФото: Александра Масленникова

С первым юбилеем Крымской весны ялтинцев поздравили спикер Государственного Совета Крыма Владимир Константинов, представители делегации из Франции, ялтинские парламентарии.

Владимир Константинов принял участие в шествии Фото: Александра Масленникова

Владимир Константинов принял участие в шествииФото: Александра Масленникова

После торжественного шествия и поздравления гостей мероприятия состоялся молодежный флэшмоб «Крымская весна» с участием воспитанников ялтинских школ.

Маленький патриот Фото: Александра Масленникова

Маленький патриотФото: Александра Масленникова

Праздничная программа в Ялте продлится до вечера. Любителей музыки ожидают концерты духового оркестра, крымских творческих коллективов, а также выступление главного гостя - Родиона Газманова. Артист споет для ялтинцев и гостей города со сцены на набережной Ялты в 18 часов.

Ялтинцы в восторге от праздника Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА

Ялтинцы в восторге от праздникаФото: Елена МАСЛЕННИКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Я не вижу семью и получаю копейки": врач-травматолог из Тольятти обнародовал свою расчетку с зарплатой в 14 тыс. рублей за месяц
В минздраве объяснили, что отделение травматологии в феврале не выполнило план, отсюда и отсутствие стимулирующих выплат и такая маленькая зарплата
Новости 24
В Крыму к вечеру 16 марта усилится ветер
В симферопольском парке заложили березовую аллею в честь пятилетия Крымской весны
Тепло, но местами дождливо: Погода в Крыму на 16 марта
В Евпатории 16 и 18 марта будет ходить бесплатный трамвай
В Севастополе 18 марта изменится схема движения катеров
В МЧС предупредили о возможности схода лавин в крымских горах
В Керчи поймали сбежавшего из колонии-поселения
В Кировском районе при ремонте памятников героям войны мошенники присвоили 260 тысяч рублей
Скворцова: Дефицит кадров в медицине Крыма устраним к 2024 году
Госдума приняла 58 федеральных законов специально для Крыма и Севастополя
Крым получил 1,5 миллиарда на создание новых мест в яслях
Спикер Госдумы РФ рассказал, какой рывок Крым совершил в развитии экономики
Город замер: В Симферополе образовались километровые пробки из-за перекрытия улиц
В 2020 году в Крыму пройдет перепись населения
В Крыму задержали лже-сотрудника органов безопасности, который выманил больше 120 тысяч рублей
Трое украинцев пытались провезти в Крым 40 тысяч евро
Погода в Крыму 15 марта: без осадков и до +12 градусов тепла
В Симферополе с 1 апреля подорожает проезд в маршрутках
В УФСИН прокомментировали побег осужденного из колонии-поселения в Керчи
На предприятии "Керчьгортранс" назначили нового директора
90% крымчан рады воссоединению полуострова с Россией
«Слишком дорого. Я возьму просто так?»: В Джанкое задержали покупателя торта, который не хотел платить
Пока мамы не было дома, севастополец насиловал дочку своей сожительницы
В Кировском районе в ДТП пострадали два подростка
В Керчи сбежал 30-летний уголовник с татуировками
Севастополец взял чужие забытые 5000 рублей в банкомате