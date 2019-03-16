Ялта отмечает Крымскую весну

16 марта исполнилось ровно 5 лет со дня проведения в республике Общекрымского референдума. В 2014 году крымчане абсолютным большинством проголосовали за возвращение полуострова в состав Российской Федерации.

Ялтинцы отметили этот день праздничным шествием, в котором приняли участие работники предприятий, общественных, ветеранских организаций города, студенты, учащиеся ялтинских школ. На набережной в колонне прошли люди всех возрастов - бабушки и дедушки, мамы и папы и, конечно же, дети.

Колонна из военнослужащих, горожан и детейФото: Елена МАСЛЕННИКОВА

На шествии ялтинцы, которые не смогли остаться равнодушными в этот торжественный день, пронесли плакаты с надписями, выражающими любовь к родному краю и к своему Отечеству: «Спасибо Путину за Крым», «Крым. Россия. Навсегда».

На набережной развернули флаг РоссииФото: Александра Масленникова

С первым юбилеем Крымской весны ялтинцев поздравили спикер Государственного Совета Крыма Владимир Константинов, представители делегации из Франции, ялтинские парламентарии.

Владимир Константинов принял участие в шествииФото: Александра Масленникова

После торжественного шествия и поздравления гостей мероприятия состоялся молодежный флэшмоб «Крымская весна» с участием воспитанников ялтинских школ.

Маленький патриотФото: Александра Масленникова

Праздничная программа в Ялте продлится до вечера. Любителей музыки ожидают концерты духового оркестра, крымских творческих коллективов, а также выступление главного гостя - Родиона Газманова. Артист споет для ялтинцев и гостей города со сцены на набережной Ялты в 18 часов.