После вхождения в Россию бюджет Крыма увеличился в 15 раз

- Если руководство Украины грабило полуостров, то Россия вкладывает и развивает, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Пустые слова? Давайте немного цифр. В пересчете на рубли по тогдашнему курсу в бюджете Автономной Республики Крым в 2013 году было заложено 12,8 миллиардов рублей доходов и 13,6 млрд расходов. В 2019 году имеем почти 193 млрд рублей доходов и почти 193 млрд расходов. Бюджет республики не только увеличился в 15 раз, но и впервые в истории стал бездефицитным. Хотя, конечно, большая часть доходов пока – это помощь из федерального бюджета, но республика с каждым годом «зарабатывает» все больше.

Так, по сравнению с украинским периодом собственные доходы республиканского бюджета выросли почти в 2,5 раза, валовый региональный продукт увеличился за пять лет в 1,5 раза. Это позволило больше тратить: расходы за пять лет выросли почти в пять раз.

- Рост доходов крымской казны позволил в разы увеличить финансирование всех отраслей, - отчитался Аксенов. – Например, расходы на социальную сферу выросли более чем в 2,5 раза финансирование образования увеличилось в 3 раза, культуры - в 3,5 раза, спорта – в 4 раза. На сферу ЖКХ потратили почти в 5 раз больше. Поддержка некоторых отраслей по сравнению с украинскими временами выросла даже не в разы, а в десятки раз. Например, на мероприятия по охране окружающей среды выделили в 23 раза больше, чем в 2013 году.

РЫВОК В РАЗВИТИИ

Размеры валового регионального продукта (ВРП) на более чем на 120 тысяч рублей: ВРП на душу населения в 2013 году был всего лишь 92 400 рублей, а по итогам 2018 года составил 217 тысяч 200 рублей.

- Это 40-е место в России, а пять лет назад Республика Крым была на предпоследнем месте по этому показателю. Посмотрите, какой рывок в развитии экономики совершил Крым! - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин и отметил, что Республика Крым сегодня по показателю ВРП опережает Севастополь.

Индекс промышленного производства в Крыму с 2014 года по 2018 вырос почти на 80%.

- По всей стране рост индекса 6,5%. Экономика Крыма семимильными шагами догоняет экономику России, чтобы стать одним из полноценных, полноправных партнеров в экономике, - заключил Володин.

ЦИФРА

Более 827 миллиардов рублей

в общей сложности вложат в Крым и Севастополь до 2022 года по Федеральной целевой программе развития.

Деньги направляются на строительство и реконструкцию ключевых объектов для полуострова – дорог, школ, детских садов, очистных сооружений и многого другого. За счет федерального бюджета восстанавливают изношенные сети, рекультивируют полигоны ТБО, укрепляют берега.

ЦИТАТА

Сергей Аксенов, Глава Крыма:

- Мы приближаемся к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Этот небольшой по историческим меркам срок вместил в себя целую эпоху. Не все достижения нашей крымской пятилетки можно посчитать, измерить, потрогать руками. Но это как фундамент, без которого дом развалится. Наша республика прошла огромный путь от упадка и деградации к возрождению и развитию. Не все у нас получается так, как хотелось бы, есть и ошибки, есть неудачи, много нерешенных пока проблем. Но Главной движущей силой нашего развития является энергия патриотизма, энергия Крымской весны.