2019-03-18T10:09:20+03:00
Общество

Хроника Крымской весны. 18 марта 2014 года

Вспоминаем исторические события с "Комсомолкой"
Анастасия ЖУКОВААндрей Бороздин
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Путин, Аксенов, Константинов и Чалый подписывают исторический договор. Фото: скриншот видеоПутин, Аксенов, Константинов и Чалый подписывают исторический договор. Фото: скриншот видео
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Президент России Владимир Путин, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр Крыма Сергей Аксёнов и народный мэр Севастополя Алексей Чалый подписывают в Москве межгосударственный договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации.

В составе РФ - новые субъекты: Республика Крым и город федерального значения Севастополь.

Государственными языками Республики Крым становятся русский, украинский и крымскотатарский. Границы субъектов - такие же, как на момент принятия их в состав РФ.

Граница Крыма на суше, сопряженная с территорией Украины, становится государственной границей России. Разграничение морских пространств Черного и Азовского морей осуществляется на основе международных договоров РФ, а также норм и принципов международного права.

В Симферополе близ одной из украинских воинских частей был открыт огонь, предположительно - из снайперской винтовки. Убит украинский военнослужащий и боец самообороны, еще два человека получили ранения. В прокуратуре Крыма пришли к мнению, что стрелял снайпер в провокационных целях.

В Москве более 100 тысяч человек собралось на митинг в честь вхождения Крыма в состав России.

Для Крыма и Севастополя началась новая эра — в качестве субъектов Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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