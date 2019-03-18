Хроника Крымской весны. 18 марта 2014 года

Президент России Владимир Путин, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр Крыма Сергей Аксёнов и народный мэр Севастополя Алексей Чалый подписывают в Москве межгосударственный договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации.

В составе РФ - новые субъекты: Республика Крым и город федерального значения Севастополь.

Государственными языками Республики Крым становятся русский, украинский и крымскотатарский. Границы субъектов - такие же, как на момент принятия их в состав РФ.

Граница Крыма на суше, сопряженная с территорией Украины, становится государственной границей России. Разграничение морских пространств Черного и Азовского морей осуществляется на основе международных договоров РФ, а также норм и принципов международного права.

В Симферополе близ одной из украинских воинских частей был открыт огонь, предположительно - из снайперской винтовки. Убит украинский военнослужащий и боец самообороны, еще два человека получили ранения. В прокуратуре Крыма пришли к мнению, что стрелял снайпер в провокационных целях.

В Москве более 100 тысяч человек собралось на митинг в честь вхождения Крыма в состав России.

Для Крыма и Севастополя началась новая эра — в качестве субъектов Российской Федерации.