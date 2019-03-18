Поклонская: Я хотела увезти из Киева в Крым уголовное дело против Аксенова и Константинова

Депутат Госдумы, первый прокурор российского Крыма Наталья Поклонская отмечает свой день рождения 18 марта - аккурат в день воссоединения полуострова с Россией. В начале марта 2014 года она вернулась в Крым из Киева, где работала в Генпрокуратуре Украины. О госперевороте в незалежной и Крымской весне рассказала Поклонская на радио «Комсомольская правда - Крым»

РЕВОЛЮЦИЯ ПОЗОРА

- Бардак, безобразие, творившееся на улицах Киева, никогда не забудется. Лозунги нацистские, картавый голос Парубия, кричавшего: «Ганьба!» (позор, - укр.).

Живешь в Киеве – прекрасная квартира, замечательная работа, заработная плата неплохая – деньги есть, но идешь в магазин хлеба купить (а я жила в центре Киева, на Рыбальской) мимо сумасшедших, которые головы кастрюлями покрывают, а в магазине хлеба-то и нет, потому что нельзя ничего завезти, активисты майдана все перекрыли. Вот такая была их хваленая революция «гідності» (гордости, - укр.). Да это революция позора!

С нами в прокуратуре были сотрудники «Беркута», они спали на полу, мы – тоже. Матрас надувной купили. Дежурства сутки через двое – все равно спать хочется. Вот и дремали на этом матрасе время от времени.

У меня было такое чувство, что я окунулась в атмосферу 1917 года: атмосфера беспредела.

ОБЕЩАЛИ МАЙДАН, ГДЕ РАЗОРВУТ НА КУСОЧКИ

Когда начались события в Крыму, я попросила начальство включить меня в группу процессуальных руководителей по уголовному делу в отношении Константинова и Аксенова с целью это уголовное производство забрать и увезти в Крым. Такие мысли были у меня. Но мне сказали: «Наталья, ты что, ты же крымчанка, какое уголовное производство тебе?» И не дали.

Тогда я вернулась домой, в Крым, защищать свою родину, свою семью. Крым, слава Богу не видел того, что увидел Киев. Я приехала, а здесь люди ходят уравновешенные, нет гари от паленых покрышек, эта гарь с ноября и до марта в горле была. А в Крыму ровно, спокойно.

«В один миг нареченные братья отреченными стали вдруг» - это по поводу отношения бывших друзей и коллег. Из генпрокуратуры Украины, где я работала, звонили, говорили, что за мной уже выслали машину со спецназом, чтобы я не надеялась на какой-то суд. Мол, судьба у меня будет – майдан, где меня разорвут на кусочки.

А чужие люди из разных уголков России – а Россия огромная! - слали письма со словами поддержки. Мне цветы присылали! Огромные букеты! Люди переживали за нас, мы почувствовали, что мы русские-русские, и слава Богу!

НАРОДНАЯ ПОБЕДА

Мы прошли тяжелый, рискованный путь, были все под гнетом угроз. Рисковали жизнью, здоровьем.

Крымская весна – это наша победа, народная победа. Это не политическая партия, не политическая сила, а воля людей. Было такое сумасшедшее единение! Без желания стать знаменитым, богатым. Стремление одно – защитить Крым, чтобы выжить, иметь право разговаривать на родном языке, чтобы снаряды не летали над головами.

Да, есть проблемы житейские, цены растут, школы не соответствуют стандартам, ямы на дорогах, но для этого мы и занимаем определенные должности, чтобы над этим работать. Но вкус победы Крымской весны – то, что невозможно отнять, забрать, чувство радости.

Не было никакой «спецоперации» по возвращению Крыма, было народное воссоединение. Мы один народ, нас когда-то забрали, отлучили от нашей Родины, но мы всегда оставались русскими. В составе унитарного государства Украины была Автономная Республика Крым, и по конституции мы имели право на самоопределение – вот мы и вернулись.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНЫ

«Вежливые люди» нужны были для того, чтобы обеспечить безопасность при волеизъявлении народа, чтобы нас никто не убил, чтобы не приехали нацисты и не перерезали всех.

После референдума сработали на отлично все силовые структуры. Если бы кто-то оплошал со стороны прокуроров, милиционеров, пограничников, внутренних войск – может, и не было бы такой Крымской весны. Я выражаю огромную благодарность каждому сотруднику, который рисковал своей жизнью, здоровьем, семьей и выполнил свой офицерский долг по защите родины, по защите своего офицерского мундира. Мы им обязаны миром.

Диверсии, покушения были. Сенцов с командой, Филатов, который уже установил взрывное устройство в прокуратуре, - преступления предотвращены. Всем сотрудникам силовых ведомств спасибо огромное!

У меня тот период времени с марта 2014 – как один день. Не считался никто с личным временем. Мы не спали, я жила в кабинете, и ребята тоже сидели вместе со мной. Два часа ночи – а они документы носят!

Киев отключил нам реестр досудебных расследований, мы все вручную заносили в журнал. Это было только первое препятствие. Крыму перекрыли днепровскую воду, потом известная диверсия – блэкаут, когда товарищи перегрызали провода на границе. Все гадости и подлости, которые делали негодяи, захватившие власть на Украине, мы успешно преодолели все препятствия и стали еще сильнее, так что спасибо им за это.

КСТАТИ

«Няш-мяш, Крым наш»

- В 2014 году вы стали звездой аниме и получили в сети прозвище «няша», но тогда вы заявили журналистам, что не потерпите никаких няш-мяш. Тем не менее, на обложке своей книги, которую вы недавно презентовали в Крыму, - рисунок в стиле аниме. Ваше отношение к своему «мультяшному» образу изменилось?

- Тогда для меня был такой сложный период, что было не до няш-мяш. Я переживала очень сильно, проблем было много, так и родилась фраза «никаких няш-мяш». А сейчас я считаю, что «няш-мяш, Крым наш» - это один из символов Крымской весны, очень даже хороший, игривый, веселый и добрый.

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