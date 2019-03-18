2019-03-18T14:46:45+03:00
Общество

Концерты и флешмобы: Как Крым и Севастополь отмечают пятилетие Крымской весны 18 марта

По всему полуострову проходят праздничные мероприятия [онлайн-трансляция]
Анастасия ЖУКОВАНадежда ДАЦЮКАлександра КОРШУНОВА
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Фото: Игорь ОХРИМЕНКОФото: Игорь ОХРИМЕНКО
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Крым и Севастополь отмечают пятую годовщину воссоединения полуострова с Россией. В регионе объявили выходной, улицы заполнены людьми с триколорами.

Следите за празднеством вместе с журналистами КП-Крым!

Все самое интересное - в нашей онлайн-трансляции.

Онлайн-трансляция: 5 лет Крымской весны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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