Концерты и флешмобы: Как Крым и Севастополь отмечают пятилетие Крымской весны 18 марта
По всему полуострову проходят праздничные мероприятия [онлайн-трансляция]
Фото: Игорь ОХРИМЕНКО
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Крым и Севастополь отмечают пятую годовщину воссоединения полуострова с Россией. В регионе объявили выходной, улицы заполнены людьми с триколорами.
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Онлайн-трансляция: 5 лет Крымской весны.
ИСТОЧНИК KP.RU