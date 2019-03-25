«На носу съезд компартии. Моя семья цветет и процветает»: Полвека спустя внуки нашли послание в бутылке от художника-фронтовика

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО

- Решили пол перестелить, начали подрывать доски, и в углу под одной из них нашли две бутылки. Одна - с запиской, а другая - с вином, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» 45-летний программист из Севастополя Александр Бойко.

Свернутую в несколько раз бумагу бережно извлекли из бутылки и обнаружили, что это - письмо от деда, Григория Васильевича Гарматюка, которое он написал и спрятал в полу аж в 1975 году.

- Очень неожиданно было! Такой привет из прошлого! Сейчас мы в другом доме живем, привезли записку домой и читали все вместе, вспоминали деда. А он человек заслуженный, фронтовик, - поделился севастополец. - У него ордена Отечественной войны обеих степеней множество наград, медалей. Демобилизован был из-за тяжелейших ранений, вся спина была посечена осколками. Частный дом, где нашли письмо, он сам построил после войны, все своими руками делал! Теперь семейная реликвия у нас есть такая.

Письмо было спрятано в бутылке, а бутылка - под досками в полу. Фото: Александр Бойко

«ЩЕКОТУРКА ИЗ ИНКЕРМАНСКОЙ ПЫЛИ»

Неудивительно, что ветеран-фронтовик, сам построивший свое новое жилище, начинает свое письмо потомкам с подробного рассказа про… дощатый пол и штукатурку! Послание написано с такой любовью к дому, что «Комсомолка» решила привести отрывок из письма практически полностью, авторская орфография сохранена:

«30 декабря 1975 года, 11 часов 10 минут. Севастополь. Эта памятная записка ложится в бутылку с целью выявить, сколько времени просуществует пол, вновь перестелен. Дело в том, что первый пол просуществовал всего 11 лет, и балки, и доски (неразборчиво) погнили, испрели. Причина - не было вентиляции, стенки низом были сырые и щекотурка обвалилась. Что я сделал вновь чтобы этого не повторилось:

Старую сырую известковую щекотурку сорвал до камня: это со стороны глухой стенки, которая находится в земле, до половины высоты комнаты, и в остальных низом, где метр а где и меньше, и защекотурил цементом и поверх цемента покрыл смолой, и сверху смолы тонкая, до 1 см, щекотурка, состоящая из извести и инкерманской просеянной на тонком сите пыли. Пропорция извести и пыли пополам. <...>

Надеюсь, эта комната будет сухой, нормальной для жизни.

Пол стелил с батей, Дусиным отцом Михаилом Гавриловичем, ему недавно исполнилось 80 лет, молодец старик.

Я думаю, что этот пол переживет меня, и кому придется перестилать, то пусть вспомнит меня за проделанную работу и возможно применит еще более усовершенствованные (видимо, здесь пропущено слово «технологии», - ред.) по сохранению древесины».

Пол действительно пережил ветерана. Он замешивал свою «щекотурку» из извести и просеянной инкерманской пыли в 53 года, а отошел в мир иной тридцать лет спустя - в 2005 году.

Внуки решили перестелить пол в 2019-м - он прослужил 44 года.

Григорий Гарматюк вернулся с войны с тяжелыми ранениями. Фото: из домашнего архива семьи Бойко

«МОЯ СЕМЬЯ ЖИВЕТ И ПРОЦВЕТАЕТ»

После войны фронтовик (см. рубрику Подвиг героя) стал художником. Работал в Севастопольских производственных мастерских, как и его жена.

- Он рисовал монументальные картины, и притом имел особый допуск, чтобы создавать портреты партийных лидеров - Сталина, Ленина, - рассказывает Александр Бойко.

От письма, оставленного фронтовиком для потомков, веет спокойствием и уверенностью в будущем, свойственной людям того времени.

«Заканчивается 9-я пятилетка. На носу 25-й съезд компартии Советского Союза. Моя семья живет и процветает. Этого лета накрыл, сделал крышу из цемента. В 76 году полностью закончу гараж. Имею машину «Москвич 408», новая - прошел всего 45 тысяч без ремонта», - пишет Григорий Гарматюк.

И в воображении сразу рисуется солнечный Севастополь: чайки, море, уютный частный дом с беседкой, обвитой виноградной лозой. Город, разрушенный бесконечными бомбежками, разграбленный во время фашистской оккупации, уже отстроили заново - руками таких же фронтовиков, которые, придя с войны, осваивали новые специальности и продолжали работать на мир с той же самоотдачей, с какой они защищали свою землю во время войны.

Фронтовик сам выращивал виноград и делал домашнее вино. Фото: из домашнего архива семьи Бойко

«ТОЖЕ ДУМАЕМ СДЕЛАТЬ ЗАКЛАДКУ»

Вместе с письмом севастопольский ветеран спрятал в полу бутылку вина.

«Под пол ставлю и вино собственного производства, урожая 1975 года. Интересно, как оно сохранится и какой будет выдержки? 15, 20, 25, 30 лет? Попробуйте, кто доберется до него. А может, и я доживу, и мне прийдется попробовать? Вот все, привет всем из этого дома от 1975 года вашему году…».

- Да, дед выращивал виноград, сам готовил вино. У нас тоже есть! Традиция сохранилась, ставим вино свое каждый год. Думаем тоже сделать закладку… - смеется Александр Бойко. - Вино мы не открыли, оставили на 9 мая. Соберемся всей родней - и деда вспомнить, и вино попробовать. Такой сюрприз будет. У деда двое внуков - моя жена Екатерина и ее брат. У нас трое детей, у брата тоже семья, дети. Все сядем за стол. Даже если вино не сохранилось, прокисло, символически все-таки пригубим, потому что деду было бы приятно.

ПОДВИГ ГЕРОЯ

Налаживал связь под огнем

Григорий Васильевич Гарматюк был награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, медалью «За боевые заслуги».

На сайте «Память народа» можно найти его наградные листы, где описываются подвиги героя. Во время войны Григорий Гарматюк служил старшим радиомастером 335 отдельного гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского Полоцкого ордена Красной звезды полка.

В наградном листе к медали «За боевые заслуги» отмечается, что гвардии сержант Гарматюк «делал простым радиоинструментом сложные работы, производимые только в армейских ремонтных мастерских».

13 августа 1943 года он во время боя отремонтировал две вышедшие из строя радиостанции самоходных установок, вернув те в бой. А уже через три дня, 16 августа, «проявив мужество и отвагу», прямо под огнем добирался к еще одной.

Орден Отечественной войны II степени гвардии сержант получил за то, что прямо на огневых позициях устранил неисправности радиостанций и танковых переговорных устройств, «не допустив порыва радиосвязи с действующими самоходными установками, что дало последним возможность выполнить боевую задачу отбить контратаки противника пытавшегося прорвать нашу оборону».

- Работая старшим радиомастером, гвардии сержант Гарматюк в тяжелых оборонительных и наступательных боях благодаря отличному знанию своей специальности, пренебрегая опасностью для жизни, отлично справлялся со своей задачей по ремонту радиостанций непосредственно на поле боя, - говорится в наградном листе.