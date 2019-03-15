Губернатор Севастополя ответил на вопросы горожан на прямой линии

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников провел традиционную прямую линию на программе «Диалог с городом» телеканал «ИКС», в рамках которой онлайн отвечал на вопросы горожан.

Общение с севастопольцами продлилось более 2 часов. За это время глава города ответил на 45 вопросов, поступивших в студию по телефону, на электронную почту и в соцсети губернатора.

Всего перед проведением эфира редакция телеканала приняла порядка 200 обращений от жителей Севастополя – в том числе и видео-вопросы.

- В ходе прямых включений свои вопросы также смогли задать жители Северной стороны на площади Захарова и медицинский коллектив Городской больницы №1, - сообщает пресс-служба правительство Севастополе.

Напомним, для Дмитрия Овсянникова это уже пятый «Диалог с городом». Традиционно вопросы, на которые глава города не успел ответить в ходе эфира, фиксируются и отрабатываются профильными ведомствами. По итогам каждой «прямой линии» издается отдельное поручение Губернатора Севастополя по всем затронутым темам.