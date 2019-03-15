Овсянников: За 5 лет в составе России экономика Севастополя выросла на 80%

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников выступил с приветственным словом на совместном заседании депутатов Госдумы России и Заксобрания Севастополя, в котором рассказал об основных экономических и социальных достижениях города за последние 5 лет.

Заседание, посвященное пятой годовщине воссоединения Крымского полуострова с Россией, пошло сегодня, 15 марта, в севастопольском Театре им. Луначарского.

Губернатор отметил, что за последнюю пятилетку город получил мощный импульс развития в инфраструктуре, социальной сфере, а многие насущные проблемы активно решаются.

- Экономика региона за 5 лет выросла на 80%, и только за 2018 год – на 20%. По оценке Минфина России, мы вышли на 8-е место по развитию экономического потенциала среди регионов России. Инвестиции в основной капитал выросли в 12 раз и в 2018 году составили 40,5 млрд рублей, причем, доля внебюджетных инвестиций достигла 46%, - проинформировал Дмитрий Овсянников.

Уровень безработицы в Севастополе в эти годы был одним из самых низких в России – 0,2%, а средняя зарплата за пятилетку выросла в 2,3 раза. По предварительным оценкам, Севастополь вышел на первое место в России по темпам роста реальных денежных доходов населения

В последние два года благоустроили 20 парков и скверов, установили свыше 400 спортивных и детских площадок, отремонтировали более 300 дворов.

- За 3 года создано 3 тысячи мест в 8 построенных и капитально отремонтированных детских садах. Открыты одна общеобразовательная и одна музыкальная школа. В 6 раз больше детей теперь могут отдохнуть в лагерях Севастополя. А всего в городе с 2014 года стало на 35% больше школьников, и на 46% больше дошколят, - продолжил Дмитрий Овсянников.

Кроме того, были открыты 14 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Власти отремонтировали 11 объектов здравоохранения, а больницы города получили свыше 2 тысяч единиц медицинского оборудования.

Сфера дорожного строительства также сделала колоссальный рывок: в общес сложности отремонтировано 195 км дорог из 1000 км общей протяженности. Существенно обновился парк общественного транспорта – на маршруты вышли более 300 новых автобусов и троллейбусов.

- Мы почти в три раза увеличили темпы жилищного строительства и ввода в эксплуатацию. За пять лет ввели в эксплуатацию 825,5 тыс. кв. м. нового жилья, выйдя на 1-е место среди регионов Южного федерального округа в 2018 году по темпу роста, - отметил глава региона.

Также Дмитрий Овсянников обратился к депутатам Госдумы для содействия в решении проблем севастопольцев.

- В год 75-летия освобождения Севастополя мы надеемся на решение Государственной Думы об уравнении статуса жителя осажденного Севастополя и ветерана Великой Отечественной войны. (…) Нам нужно возродить работу Севастопольского морского порта – это возможно через его интеграцию с Росморпортом, или Росморречфлотом, и я буду ходатайствовать о соответствующем поручении, - сказал губернатор.

Власти Севастополя будут обращаться на федеральный уровень с инициативной продлить ФЦП минимум до 2024 года, чтобы включить в программу новые жизненное необходимые объекты для города.