Хроника Крымской весны. 16 марта 2014 года

День всенародного голосования.

Официальный сайт референдума ночью подвергся массированной DDoS-атаке. Власти заявили, что вычислили хакеров: сервера сайта сканировали из Иллинойского университета США.

В 8.00 открылись избирательные участки. Люди с самого утра идут на участки - решать судьбу Крыма. В бюллетенях на трех языках два вопроса, суть которых сводится к простому выбору: с Россией или с Украиной?

Явка избирателей - рекордно высокая, это становится ясно сразу. Граждане выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать. Пожилые избиратели отказываются голосовать на дому, все хотят быть причастными к историческому событию.

За ходом голосования следят 69 международных наблюдателей, которые подтвердили свое участие, из 23 стран: России, Латвии, Бельгии, Израиля, Польши, США, Молдавии, Чехии, Финляндии, Испании, Греции, Словении, Монголии, Кипра, Китая и других.

В пресс-центре референдума аккредитовано более тысячи местных и иностранных журналистов.

Безопасность обеспечивают более 2400 сотрудников правоохранительных органов.

Участки закрылись в 20:00. По данным экзит-полла за присоединение к России проголосовало 93 процента крымчан.

В Симферополе и Севастополе по окончании голосования проходят праздники на центральных площадях. Улицы заполнены людьми с триколорами, скандирующими «Россия!» на фоне праздничного салюта.