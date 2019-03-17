2019-03-15T19:51:13+03:00
Общество

Хроника Крымской весны. 17 марта 2014 года

Вспоминаем исторические события с "Комсомолкой"
Анастасия ЖУКОВААндрей Бороздин
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Фото: Игорь ОХРИМЕНКОФото: Игорь ОХРИМЕНКО
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В Крыму — выходной день. Оглашаются итоги референдума.

Активность населения во время голосования была небывалая. Всего в референдуме приняли участие по Крыму — 83,01% избирателей, по Севастополю — 89,5%. За вхождение в состав РФ высказались по Крыму — 96,77%, по Севастополю — 95,6% проголосовавших, за автономию в составе Украины, соответственно, — 2,51 % и 3,37%.

Парламент Крыма принял постановление об официальном наименовании органов власти Республики Крым, в соответствии с которым Верховный совет Крыма стал Государственным советом.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О признании Республики Крым».

Парламент Крыма решил ввести на территории полуострова московское время. Теперь в соответствии с ним установят движение воздушного, железнодорожного, автомобильного транспорта, работу телефонных линий. Переход на новое время запланировали на 30 марта.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что власти не допустят глумления над государственными символами Украины.

- Будет создан пункт сбора символов украинского государства, которым затем власти Крыма распорядятся деликатно. Крым не приемлет вандализма, - заявил спикер.

Киевские власти не признают результаты референдума и обещают полуострову всевозможные ужасы. Например, экс-боксер и политик Виталий Кличко уверен, что Крым - якобы на пороге гуманитарной катастрофы и этнических чисток. На Украине назвали полуостров оккупированным. Верховная Рада готовит соответствующий закон.

Украина настолько не верит в результаты референдума, что Правительство Украины считает, будто крымчане массово начнут "эвакуироваться" на территорию незалежной. Даже утверждают, что готовят к приему "беженцев" базы отдыха.

Крымчане же вместо этого продолжают праздновать. На улицах по-прежнему много триколоров, воздушных шаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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