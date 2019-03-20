2019-03-20T19:21:39+03:00
Политика

Суд арестовал экс-президента Крыма Юрия Мешкова

73-летний мужчина двое суток проведет под стражей
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Facebook / Юрий МешковФото: Facebook / Юрий Мешков
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Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток первого и единственного президента Крыма Юрия Мешкова. Его признали виновным в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП).

По данным крымских общественников, Мешкова арестовали прямо в зале суда.

Задержали экс-президента Крыма 18 марта в центре Симферополя. Сообщается, что он отказался предъявить полиции свой паспорт, поэтому его доставили в полицейский участок для установления личности.

- Не было с собой документа, удостоверяющего личность... так мою личность могут много людей удостоверить, и они подходили даже и говорили! - заявил Мешков в видеоинтервью, опубликованном на его странице в соцсети. - Я не обязан с собой носить документ удостоверяющий личность, если не объявлено военное положение.

После задержания Юрий Мешков также прошел медицинское освидетельствование на наличие алкоголя и наркотиков в крови.

СПРАВКА КП

Юрий Мешков - в феврале 1994 года был избран первым президентом Республики Крым. В марте 1995 года Верховная Рада Украины отменила крымскую конституцию и создала Автономную Республику Крым, которая по сути была лишена какого бы то ни было суверенитета.

Мешков переехал в Москву и стал персоной нон-грата на Украине за свои пророссийские взгляды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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