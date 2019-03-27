Сосну крымскую исключили из Красной книги России

Крымскую популяцию сосны Палласа исключили из Красной книги Российской Федерации. Соответствующий приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ опубликован на официальном сайте.

Как рассказали в Минэкологии Крыма, сосна Палласа (крымская) является одной из древообразующих пород полуострова. В Республике Крым леса, где преобладает этот вид сосны, занимают 40,4 тысяч гектаров (18 % от общей площади покрытых лесом земель).

- В Крыму произрастает 7873,8 гектаров естественных и 24522,3 гектаров искусственных насаждений сосны Палласа, - уточнили в Минэкологии.

ПОМОЖЕТ БОРОТЬСЯ С ПОЖАРАМИ

В ведомстве подчеркнули, что искусственные насаждения созданы, в основном, вокруг населенных пунктов в качестве так называемых "зеленых поясов". Там нужно проводить лесохозяйственные мероприятия, а из-за наличия сосны Палласа в Красной книге сделать это невозможно.

Кроме того, в Минэкологии считают, что исключение крымской сосны из Красной книги поможет проводить необходимые противопожарные мероприятия вовремя и в полном объеме.

- Проведённый анализ динамики возгораний на территории лесных насаждений, зафиксированных с 1991 по 2017 годы, показывает, что 98% пожаров возникли в сосновых древостоях. С целью недопущения крупных пожаров в сосновых насаждениях, а также своевременной их ликвидации необходимо регулярное и оперативное проведение противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий, - отметили в ведомстве.

МАССОВАЯ ВЫРУБКА ЛЕСА?

Вот только крымская общественность совершенно противоположного мнения.

- Сколько же мы боролись за наши хвойные деревья.. Еще бывший вице-премьер Янаки начал поднимать вопрос об исключении крымской сосны из Красной книги, и вот наконец крымское строительное лобби добилось своего, подписан приказ и передан в Крым об исключении сосны крымской из списка краснокнижных растений на территории Республики Крым. Печально, сейчас начнутся массовые вырубки леса, - уверен крымский активист Александр Талипов.

- Думаю, сосну Палласа надо было лишить сосну крымскую краснокнижного статуса, чтобы можно было спокойно прокладывать "Тавриду", вырубая эти сосны там, где они попадаются на пути трассы, а попадались посадки довольно часто... Да и строителям многоэтажных "хатынок" на ЮБК мешали. А все объяснения, пояснения и уточнения - для дураков, которыми считают, видимо, крымчан, - выразила в Facebook возмущения агроном Любовь Маркина.

- Крымская сосна в "краснокнижном" статусе необходима не столько для сохранения самой сосны, т.к. ее, видимо, достаточно много в Крыму, сколько для сохранения озеленения Крыма от варварской вырубки и от облысения, а так же для увеличения почвенного водопоглощения и уменьшения поверхностного стока, - отмечает общественник Александр Бурдонов.

- С другой стороны, как они охраняли сосну до этого? Как они следили за браконьерами? Ни как.... Массово уничтожали, с лесников спросу ноль. Валежник также на месте - пусть гниет все вокруг и болеет... - добавляет Элеонора Ищенко.