Бывшую госдачу Брежнева в Крыму хотят продать за миллиард рублей

Власти Крыма планируют продать бывшую государственную дачу, а ныне - пансионат «Глициния» в Ялте. За нее хотят выручить 1 миллиард рублей.

По словам спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, пополнить бюджет за счет продажи госдачи предложили в министерстве имущественных и земельных отношений.

- В доходах бюджета учтены предложения минимущества по увеличению показателей бюджета за счет доходов от реализации резиденции номер один «Глициния» на 1 миллиард рублей, - сообщил Константинов, представляя проект о внесении изменений в «Закон о бюджете Республики Крым на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годы».

«МЫ НА ЭТИ ДЕНЬГИ УЖЕ РАССЧИТЫВАЕМ»

По его словам, проблем с продажей объекта быть не должно.

- Наша задача - дать добро на решение этого вопроса. Технические детали будут проработаны в соответствии с законодательством. Объект интересный, думаю, что проблем с его реализацией не должно быть. Есть его оценка. Все идет по процедуре, мы на эти деньги уже рассчитываем, - сказал спикер парламента.

Константинов добавил, что объем доходов бюджета планируют увеличить до 2 миллиардов 590 миллионов рублей, в том числе от продажи национализированного имущества (на 680 миллионов рублей) и от поступлений на долю уставных капиталов от аэропорта Симферополь (на 280 миллионов рублей).

СПРАВКА КП

В 1825 году земли Ореанды, где ныне расположен пансионат «Глициния», приобрели для императора Александра I и его супруги Елизаветы Александровны. «Нижняя Ореанда» стала первым имением семьи Романовых на Южном берегу Крыма. Здесь создан один из лучших парков южнобережья.

Позже, в 50-х годах 20 века, в Нижней Ореанде построили государственную дачу с двумя блоками для Никиты Хрущева и других партийных чиновников. Резиденция стала известной во времена правления Генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Позже на даче проходили встречи на высшем уровне с руководителями многих стран мира, там отдыхали Юрий Андропов, Михаил Горбачев. С 1989 года, после строительства госдачи в Форосе, оставалась закрытой здравницей. В 1997 году образован пансионат «Глициния».

Площадь садово-паркового ансамбля вместе с дачей составляет более 27 гектаров, расположена на побережье поселка Нижняя Ореанда.

КСТАТИ

В южнобережном поселке Бондаренково неподалеку от села Малый Маяк (между Ялтой и Алуштой) в течение многих лет жил внук Леонида Брежнева Андрей. В прошлом году он скончался там от обширного инфаркта.

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