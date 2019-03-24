Звезда сериала «Светофор» искал в севастопольском монастыре свою любимую

В часовне при монастыре на мысе Фиолент малолюдно. Только монахиня и высокий, статный мужчина с печальным взглядом. Он пытается узнать у женщины про свою любимую, с которой его разлучили жестокие обстоятельства жизни.

Съемки фильма проходили в монастыре на мысе ФиолентФото: Анна САДОВНИКОВА

Мягкий падающий свет от свечей, иконы с ликами святых…сюда звезда комедийного сериала Дмитрий Миллер пришел не случайно. В монастыре, возможно, он найдет ответ на вопрос, который давно его мучает.

Актриса Наталья Гриншпун также участвует в съемкахФото: Анна САДОВНИКОВА

Снято!

Дмитрий Миллер играет главную рольФото: Анна САДОВНИКОВА

Снимая в темное время суток, сцены получились более атмосфернымиФото: Анна САДОВНИКОВА

Героиня Натальи Гриншпун должна помочь герою Дмитрия найти его любимуюФото: Анна САДОВНИКОВА

Крымские красоты снова прельстили столичных киношников, и на полуострове проходят съемки мини-сериала. На этот раз режиссер Андрей Селиванов и кинокомпания «Русское» снимают для телеканала «Россия-1» 4-х серийный фильм под названием «Святая ложь». Главную роль исполняет актер – красавец Дмитрий Миллер.

Герой Миллера – честный, справедливый, готовый ради любви на всеФото: Анна САДОВНИКОВА

Его герой – честный, справедливый, готовый ради любви на все. Этими чертами обладает и сам актер.

- Мы похожи с моим героем именно искренностью и добротой. А на что я готов ради любви? Если она настоящая – та самая, тогда на многое, да на все! – поделился с «Комсомольской правдой» Дмитрий Миллер.

Режиссер мини-сериала - Андрей СеливановФото: Анна САДОВНИКОВА

Дмитрий Миллер считает, что главное на съемочной площадке найти эмоциональную связь с партнеромФото: Анна САДОВНИКОВА

Кстати, насчет любви. Дмитрий влюблен в Севастополь. В этом городе он бывал не раз и при каждой встречи с ним испытывает новые чувства.

- Обожаю ходить по улицам города с его потрясающей атмосферой! Посетил достопримечательности, такие как Исторический парк, Панорама. Сейчас посчастливилось побывать в красивейшем месте на мысе Фиолент. Прошелся по многочисленным ступенькам, пообщался с монахами, узнал историю Георгиевского монастыря и связанную с ним легенду. Это потрясающе интересно. Город, пропитанный историей, очень люблю Севастополь, - с восторгом рассказал Дмитрий Миллер.

Ночные съемки проходили на мысе Фиолент, киношников впечатлил Георгиевский монастырьФото: Анна САДОВНИКОВА

Особое отношение к любви и у партнерши актера по съемочной площадке – Натальи Гриншпун («Дурная кровь», «Склифосовский-3»). Она в сериале играет монахиню, которая прятала в стенах храма возлюбленную главного героя.

- Что важнее – любить или быть любимой? Мой опыт мне подсказывает, что для женщины главное быть любимой все-таки…, - считает Наталья.

Актриса Наталья Гриншпун считает, что для женщины главное быть любимойФото: Анна САДОВНИКОВА

В сериале «Святая ложь» любви отведено главное место. Зрители не увидят экшн, взрывающиеся машины, клубы дыма и прочие киношные трюки. Здесь накал эмоций, драма, актерская игра, которая передает зрителям переживания героев, находящихся на грани.

- Главное найти психологический язык с партнером по съемкам, наладить эмоциональную связь во время диалогов, тогда все происходит настолько достоверно, что зритель тебе верит. А если во время съемок думать о зрителе - это будет искусственно, наиграно и недостоверно, - подытожил Дмитрий.

Съемочную группу покорили крымские красоты и достопримечательностиФото: Анна САДОВНИКОВА

КОНКРЕТНО

О чем фильм

Светлана (Елена Шилова) и Дмитрий (Дмитрий Миллер) влюблены и готовятся узаконить отношения. Но счастливым мечтам, увы, не суждено сбыться. Незадолго до свадьбы на влюбленных нападают уличные хулиганы, и эта встреча оборачивается настоящей трагедией. В драке Дмитрий убивает одного из бандитов. Светлана решает во что бы то ни стало спасти любимого. Девушка берет вину на себя, и сама попадает за решетку.

Впереди женщину ждут тяготы и страшное предательство, а, главное, неожиданное появление таинственного дара – видеть будущее. С этого момента жизнь Светланы резко изменится, но вот в какую сторону – большой вопрос…