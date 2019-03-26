Разводки при знакомствах: «Утопила телефон в ванной, пока болтала с тобой. Купишь новый?»

Девушки часто жалуются, что на сайтах знакомств им попадаются жадные мужчины, сексуальные маньяки или страшные парни, присылающие левые фото. Милые дамы, думаете, сильному полу легче познакомиться с приличной девушкой? Корреспондент «КП» после безуспешных поисков серьезных отношений на сайтах знакомств составил свою классификацию женщин, которые знакомятся по интернету исключительно из меркантильных соображений.

«ПОКОРМИ МЕНЯ И ПОДРУГУ»

Знакомства случаются разные.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Верю, что хороших девушек много. Но, возможно, искал я их не там, где нужно. Если говорить о сайтах знакомств, то 8 из 10 девушек, которых я пригласил на свидание в кафе, просто хотели поужинать за мой счет.

Если приглашаешь попить кофе, сразу получаешь отказ. Если зовешь поужинать, интерес заметно растет, ответы на СМС приходят не раз в час, а через 5 - 10 минут. Но тут все зависит от того, в какое место позовешь. Если в хороший ресторан - это дикий восторг. Если говоришь, что просто хочешь перекусить, начинают ломаться или сразу предупреждают, что фастфуд и пиццу не едят. И высылают несколько названий дорогих заведений, которые якобы они безумно любят.

По итогам десяти свиданий только две девушки предложили за себя заплатить. Это такая редкость, что я их сразу зауважал. И настоял, что счет оплачу я. Мне было приятно, что не все дамы считают, что мужчины им что-то должны уже потому, что они согласились встретиться.

Одна из девушек пришла на встречу с подругой. Сказала, что якобы случайно ее встретила и не могла отказать. Когда официант принес меню, я предупредил: «Готов угостить вас кофе и пирожными. Выбирайте любые». В ответ они пожаловались, что после шести часов вечера сладкое не едят. И заказали самое дорогое, что было в меню, - устрицы, мидии и прочие морепродукты. Запили это коктейлем «Секс на пляже». Счет нам принесли на 12 тысяч!

Я заплатил только за свой кофе и десерт. Видели бы вы их глаза, когда они поняли, что рассчитываться им придется самим. Когда я напомнил, что обещал заплатить только за кофе и пирожные, они ответили, что посчитали это шуткой.

У КАЖДОЙ ВТОРОЙ ЛОМАЕТСЯ МОБИЛЬНИК

После третьего-четвертого свидания я заметил еще одну тенденцию: у девушек массово начинают ломаться телефоны, и, если не купишь им новый, больше не будут общаться. Две девушки мне сказали: «Я спешила к тебе на свидание и разбила телефон». Еще одна постоянно ходила с разбитым экраном, таким, что смотреть страшно, и жаловалась, что он вот-вот сломается. Другая уверяла, что я не могу по вечерам дозвониться до нее, потому что телефон старый и постоянно глючит.

Один раз я действительно поверил - уж очень мне девушка понравилась. Мы болтали, пока она была в ванной. Потом раздался какой-то шум, и разговор прервался. Связи с ней не было два дня. Я начал переживать. Когда дозвонился, услышал, что она уронила телефон в воду. На новый денег нет, так как айфоны недешевые, а другие фирмы она не признает. Я решил ее порадовать и купил новый телефон. Взял шестой айфон (подумал, хорошо, что у меня друзья на радиорынке работают: не сильно потратился и девушку порадую). Вместо благодарности она мне сказала: «Я десятый хотела, зачем ты мне это старье принес». Больше мы не виделись.

«ПОМОГИ ДЕНЬГАМИ - Я ЗАБОЛЕЛА»

Еще одна очень распространенная категория представительниц прекрасного пола - девушки с плохим здоровьем или резко заболевшими родственниками. Катя отменила свидание, потому что ее забрала «Скорая». Проведать себя не разрешала, потому что была без настроения и плохо выглядела. Потом начала говорить, что не знает, сможем ли мы вообще когда-то встретиться, так как ей нужно дорогое лечение, а денег у нее и ее семьи нет. Нужно срочно найти 500 тысяч рублей. Ну или хотя бы половину.

С Олей тоже ничего не вышло. Второго свидания не было, хотя она мне понравилась. У нее неожиданно заболел дедушка, и за ним требовалось присматривать. Девушка попросила у меня 5000 рублей, чтобы оплатить ему сиделку на вечер, раз уж я так хотел встретиться.

Ангелина через неделю после общения заявила, что работает на трех работах, чтобы оплатить лечение тете. Поэтому встречаться со мной она не сможет. Больше тете помочь некому, а денег у меня ей просить стыдно. После этого, наверное, нужно было предложить ей финансовую помощь, но я не стал.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

На встречу пришла жена

Эта история произошла не со мной, а с коллегой. Он год жил с девушкой, которая считала себя его гражданской женой. Друг же думал, что он по-прежнему холостяк. И может назначать свидания другим женщинам на сайтах знакомств. Как-то похвастался, что одна девушка к нему сама напросилась на свидание - блондинка, стройная, с большой грудью. Сказала, что увидится с ним только в том случае, если он не женат и не в отношениях, так как она не хочет тратить время на «женатиков». Олег наврал, что свободен. Назначил встречу в парке.

Когда час свидания настал, в парке к нему подошла... его гражданская жена. Оказалось, подруги рассказали, что видели фото ее избранника на сайте знакомств. Девушка решила поймать парня с поличным.

Как ни странно, после выяснения отношений пара не рассталась. «Парень-изменник» и «девушка-детектив» собираются пожениться.

КЛЮЮТ НА ФОТО У МАШИНЫ

Что привлекает женщин, имеющих финансовую заинтересованность

Фото с машинами. С такими снимками в анкете, что бы я ни написал девушке, отвечала каждая. Но когда я приезжал на встречу на такси или приходил пешком, они прямо спрашивали: а где машина?

Снимки, сделанные в ресторанах, отелях, возле бассейнов. Похоже, это символизирует «красивую» жизнь - изысканную еду, путешествия, модный фитнес-клуб... Если хотите познакомиться с действительно не меркантильной девушкой, выкладывайте нейтральные снимки - в горах, на природе. Но даже в таком случае дамы часто прямо спрашивают, есть ли у тебя машина и какая. Следующий любимый вопрос: сколько зарабатываешь? Но, если сам спросишь у нее то же самое, обидится.

Приглашения в дорогие заведения. Встречей в парке мало кого заинтересуешь. Зато никто не против поужинать в хорошем ресторане. Другой вопрос, какая у тебя зарплата и сможешь ли ты каждый вечер тратиться на ужин вдвоем.

КОМПЕТЕНТНО

Корыстный интерес - с обеих сторон

- То, что люди в современном мире ищут знакомства через интернет, - это нормально, - считает психолог Анастасия Силкина. - Причины могут быть разные: загружены работой, стесняются знакомиться на улице или просто сложно придумать, где искать свою половинку. Приглашая девушку на свидание в кафе или ресторан, молодой человек уже ставит ситуацию ребром: в России принято платить за девушек, к тому же атмосфера заведения предполагает, что придется заказывать блюда.

Если по финансовым причинам для парня дорого оплачивать ужин, есть куча идей, как провести первое свидание иначе: кино, поход в театр, на выставку. Узнайте предварительно, что интересно девушке. Парни сами делают ошибку, приглашая именно в ресторан. Не нужно звать девушку в заведение, а потом злиться на нее и считать ее меркантильной.

- Что не так с мужчиной, которому попадаются только меркантильные девушки? Они на самом деле ищут выгоду или человек это так воспринимает?

- Тут возможны варианты, - объясняет психолог Элеонора Гагаринова. - Например, мужчина неадекватно оценивает себя, завышает планку, приукрашивает факты в анкете и подбирает таких женщин, которые ищут спонсоров и альфа-самцов. Бывает и так, что человеку банально не везет из-за отсутствия знаний психологии и опыта в общении с противоположным полом. Но обычно на меркантильность девушек сетуют те мужчины, которые сами имеют в отношении женщин корыстный интерес (как правило, сексуального характера) и идут на свидание с желанием получить больше, чем готовы дать.