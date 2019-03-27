Тотальный диктант-2019 в Крыму и Севастополе: где написать и когда регистрироваться

В этом году крымчане и севастопольцы напишут «Тотальный диктант» 13 апреля в 14.00. На полуострове откроется 21 площадка для того, чтобы проверить свои знания в области русского языка.

Впервые в этом году написать диктант могут жители Евпатории. Там будет открыто две площадки - Институт социальных наук (открытая площадка) и Трамвай желаний (обязательна регистрация).

Совершенно новая площадка, которая откроется в этом году - симферопольский аэропорт.

Как и в прошлом году, крымчанам предоставят возможность проверить свои силы в экстремальных условиях - на Ангарском перевале, куда из Симферополя отправится «Грамотный троллейбус».

Зарегистрироваться на участие в «Тотальном диктанте» можно будет с 3 апреля на сайте https://totaldict.ru. В Ялте оставить заявку на участие в акции можно будет с 4 апреля.

В этом году автором диктанта стал российский писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский. Текст диктанта опубликуют в день его написания, до этого времени документ останется закрытым. Столицей диктанта-2019 стал Таллин. Именно в этом городе свой текст для участников акции прочитает Павел Басинский.

«Тотальный диктант» - международная акция, которая проводится с 2004 года. Эту традицию ввели студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. В 2018 году событие охватило 76 стран, объединив 227 тысяч человек в 1021 городе.

КОНКРЕТНО

Где можно написать диктант

СИМФЕРОПОЛЬ

1. Библиотека им. И. Я. Франко

ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29-А. (Обязательная регистрация)

2. Библиотека для молодежи

ул. Кечкеметская 94-А (Обязательная регистрация)

3. Таврическая академия КФУ им. Вернадского

проспект Вернадского 4, 323а (Открытая площадка)

4. Школа № 4

ул. Аральская, 57А (Открытая площадка)

5. Грамотный троллейбус

Привокзальная площадь (Обязательная регистрация)

6. Библиотека имени Пушкина

ул. Пушкина/Ал. Невского, 2 (Открытая площадка)

7. МОБИУС. Сеть образовательных классов

проспект Победы, 44Б. ТЦ Олимп, II этаж (Открытая площадка)

8. ФГУП «Почта Крыма»

ул. Александра Невского, 1 (Закрытая площадка)

9. Международный аэропорт Симферополь

Симферопольский район, Укромновское сельское поселение, площадь Воссоединения, 1 (Открытая площадка)

ЯЛТА

1. Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского

улица Севастопольская, 2 (Обязательная регистрация)

2. Читальный зал Гуманитарно-педагогической академии

улица Гоголя, 8 (Обязательная регистрация)

3. Кабинет литературы, 3 корпус, аудитория № 43

ул. Гоголя, 8 (Обязательная регистрация)

4. Ялтинский Дом книги

ул. Московская, 9 (Обязательная регистрация)

5. Санаторий "Мисхор" Кореиз

ул. Алупкинское шоссе, 9 (Обязательная регистрация)

СЕВАСТОПОЛЬ

1. Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Ленина, 51 (Обязательная регистрация)

2. Библиотека-филиал №16 (Инкерман) Севастополя ГБУК «ЦБС для взрослых»

ул. Раенко, 8 (г. Инкерман) (Обязательная регистрация)

3. Библиотека-филиал №18 (техническая) ГБУК Севастополя «ЦБС для взрослых»

ул. Маршала Бирюзова, 9 (Обязательная регистрация)

4. Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007

пр-т Героев Сталинграда, 63 (Обязательная регистрация)

5. Филиал МГУ им. М. В. Ломоносова

ул. Героев Севастополя, 7 • Открытая площадка •Нужен паспорт

ЕВПАТОРИЯ

1. Евпаторийский институт социальных наук (филиал) Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского

ул. Просмушкиных, 6 (Открытая площадка)

2. Трамвай желаний

ул. Белинского,1 (Обязательная регистрация)