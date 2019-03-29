2019-03-29T08:27:58+03:00
Дом. Семья

В Крыму родились редкие белые львята

На свет появилось двое малышей – мальчик и девочка [фото, видео]
Александра КОРШУНОВА
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Малышам пока не придумали имена. Фото: пресс-служба "Тайгана"Малышам пока не придумали имена. Фото: пресс-служба "Тайгана"
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В крымском парке «Тайган» родились редкие белые львята: мальчик и девочка. Первенцы появились на свет несколько дней назад. Их родила молодая львица, которая стала мамой уже второй раз.

Малыши пока еще не открыли глазки, но это должно произойти в ближайшие несколько дней.

Всего в парке живут 20 белых львов. Фото: пресс-служба "Тайгана"

Всего в парке живут 20 белых львов. Фото: пресс-служба "Тайгана"

Как рассказал директор парка Олег Зубков, в прошлом году она не кормила своих малышей. Поэтому заботу о новорожденных взяли на себя сотрудники «Тайгана».

- В этом году над ней возобладал материнский инстинкт, она детей своих кормит.

А вот что касается имен, то их малышам пока не дали. Их, кстати, предложили придумать жителям и всем поклонникам парка.

- Посмотрите, какая красивая, нежная девочка и такой крепкий мальчик - придумайте им имена, - улыбается директор парка.

Белых львов всего несколько сотен в мире. В России они живут всего в одном или в двух зоопарках. Всего в «Тайгане» более 20 белых львов.

Придумайте имена малышам белым львятам.В парке "Тайган" родились двое белых львят. Видео: пресс-служба парка.

Напомним, в 2017 году в "Тайгане" родился редчайший дальневосточный леопард. Его имя - Каспер. Эксперты отмечают, что эти представители семейства кошачьих являются редчайшими животных на планете Земля. На воле их насчитывают меньше ста особей. А в 48 зоопарках мира к концу 2010 года содержалось 68 самцов и 46 самок (всего 114 особей).

В "Тайгане" это четвертый редкий леопард. Также в парке есть его родители и еще один хищник.

СПРАВКА «КП»

Белый лев не является отдельным подвидом львом и не львы-альбиносы. Такую специфическую светло кремовую окраску они получили в результате генетического заболевания, называемого лейкизмом.

Особый рецессивный ген ограничивает количество пигмента, окрашивающего шерсть. Чем меньше пигмента, тем светлее окрас льва. В результате «белые львы» могут быть от осветлено-песочного до полностью белого цвета.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Ольга

Чудесная малышня!

Мария

Какие хорошенькие. Белые львята. Маленькое чудо.

Алла

Поздравляю Олега Алексеевича и весь коллектив "Тайгана" с пополнением! Пусть малыши растут здоровенькими и крепенькими.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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