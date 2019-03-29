Альтернативная сила: «Родина» будет участвовать в выборах в Крыму и Севастополе

«Мы хотим сделать жизнь в Крыму гораздо лучше»

В симферопольском филиале «Комсомольской правды» состоялась пресс-конференция всероссийской партии «Родина». Руководители и сторонники политсилы обсудили текущую общественно-политическую и экономическую ситуацию на полуострове спустя 5 лет после «Крымской весны» и сделали важное заявление: партия «Родина» будет участвовать в предстоящих выборах как в высшие законодательные органы Крыма и Севастополя, так и на муниципальном уровне.

- Мы хотим сделать жизнь в Крыму лучше, гораздо лучше, поэтому мы идем на выборы, которые будут в сентябре этого года. Они еще не объявлены, но наше региональное отделение партии «Родина» уже готовится. Мы надеемся на победу, мы надеемся на представительство в высших законодательных органах Крыма и Севастополя. У нас есть свое, альтернативное, видение, как в дальнейшем развивать эту территорию, - заявил лидер всероссийской партии «Родина», депутат Государственной Думы России Алексей Журавлев.

Депутат Государственной Думы России, лидер всероссийской партии «Родина», член центрального штаба ОНФ Алексей Журавлев.Фото: Анастасия ЖУКОВА

Он добавил, что благодаря федеральному финансированию Крым сегодня развивается динамичнее, чем многие субъекты РФ – полуостров демонстрирует высокие показатели по привлеченным инвестициям, валовому продукту, в сфере образования и ряде других областей.

- Однако есть в Крыму и много проблем, начиная от банковской системы, продолжая не освоением ФЦП и заканчивая банальной бюрократией. Также у Крыма есть сложности с самоокупаемостью. Мы убеждены, что, создав нужную инфраструктуру, Крым может быть самодостаточен. Нам нужно, что называется, пахать – мы будем это делать и, я уверен, у нас получится, - подчеркнул Алесей Журавлев.

Крымчане будут сами выбирать кандидатов в депутаты

В свою очередь руководитель регионального отделения партии «Родина» в Крыму Константин Кнырик отметил, что партийные списки «Родины» будут создаваться максимально прозрачно – при непосредственном участии самих крымчан.

- С 1 апреля мы запускаем крупный автоматизированный портал «выборкрыма.рф». Каждый желающий житель Крыма может предложить своего кандидата в тот или иной орган представительной власти. Если в общей социологии кандидат будет набирать хороший процент, наш партийный актив будет знакомиться и предлагать такому человеку выдвигаться от партии «Родина», - сообщил Константин Кнырик.

Руководитель регионального отделения партии «Родина» в Крыму, журналист Константин Кнырик.Фото: Анастасия ЖУКОВА

Кроме того, политсила намерена опираться на общественно-политических деятелей Крыма, которые имеют активную гражданскую позицию и главное – озвучивают не только проблемы, но и предлагают решение, при этом возлагая на себя персональную ответственность.

- Мы точно не видим в рядах нашей колебавшихся в «Крымскую весну», а также общественников, кто ради самопиара и хайпа дают комментарии вражеским ресурсам, например, «Крым реалии», и другим подобным, - продолжил руководителей регионального отделения.

В крымском отделении «Родины» уже наметили первоочередные шаги, необходимые для повышения эффективности власти в Крыму.

- Первое, что нужно сделать – создать понятный инструментарий контроля за депутатами всех уровней, чтобы люди на округах знали, кто и депутат и насколько он полезен в своем кресле. Также нужно найти специалистов, которые могут продуктивно работать со средствами ФЦП – грамотно их осваивать. Немаловажный фактор – создание прозрачных условий для привлечения инвестиций и так далее, - продолжает Константин Кнырик.

Успешная межнациональная команда

Общественно-политический деятель Энвер Арпатлы со своей стороны отметил, что пять лет назад «Крымская весна» стала возможной благодаря сплоченности всех национальностей полуострова вокруг будущего в составе России.

Общественно-политический деятель Энвер Арпатлы.Фото: Анастасия ЖУКОВА

Сейчас такая же межнациональная консолидация нужна на предстоящих местных выборах.

- Нам необходимо, чтобы все народы, населяющие наш полуостров, в том числе крымские татары, русские. украинцы, принимали, активное участие в избирательном процессе, чтобы никто не мог сказать: «Я не могу повлиять, от меня ничего не зависит». Если мы это пройдем это рубеж, в следующие пять лет Крым ждет новый толчок, - считает Энвер Арпатлы.

Он уверен, что у партии «Родина» достаточно опыта для формирования успешной команды, которая покажет достойный результат.

Осознавая реальную возможность в дальнейшем поработать на благо родного края, многие крымско-татарские активисты уже сейчас рассматривают возможность баллотироваться в депутаты различных уровней именно от партии «Родина».

«Родина» станет альтернативой политическим процессам в Крыму

По словам руководителя регионального отделения партии «Родина», к сожалению, политическое пространство на полуострове все еще малоактивно – и как раз сейчас в Крыму должны поваляться реальные политические и гражданские институты, политические силы, которые сформируют альтернативную повестку дня.

- Период имитации общественно-политической деятельности закончен, партия «Родина» не оппозиция, а альтернатива. Мы не будем участвовать в политических «договорняках». Мы выполняем пожелания главы республики Сергея Аксенова, который неоднократно заявлял, что хочет видеть конструктивную критику и конкретные предложения по решению насущных проблем. Партия «Родина» возьмет на себя такую роль, вокруг нас сплотятся все те, кто готов к конструктивному диалогу, - заключил Константин Кнырик.

* На правах рекламы