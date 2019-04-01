Пасха в Крыму 2019: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

Пасхальный уик-энд в Крыму будет солнечным. Воздух прогреется до +16 градусов. Самое время устраивать пик-ники и прогулки на природе. Симферопольцы могут отдохнуть в парке им. Гагарина, парке или на побережье Симферопольского водохранилища. Для жителей прибрежных регионов нет ничего лучше отдыха у моря.

Симферополь

Можно разнообразить отдых на природе концертом рок-группы "Пикник", приуроченного к 35-летию ее существования.

Когда: 28 апреля, 19.00

Адрес: Симферополь, Музыкальный театр, пр. Кирова, 17

В эти выходные в Симферополе пройдет премьера спектакля "Страсти по Торчалову" по пьесе современного драматурга Никиты Воронова. В центре сюжета - попавший в больницу с сердечным приступом мужчина. Потом он попадает в странное и мрачное временное пристанище для тех, кому предстоит уйти в вечность.

Когда: 28, 29 апреля, 19.00

Адрес: Театр имени Горького, Основная сцена, ул. Пушкина, 15

Ялта

Один из самых популярных спектаклей "Фиалка Монмартра" покажет в Ялте Московский музыкальный театр для детей и юношества "На Басманной". Это оперетта Имре Кальмана о жизни парижской богемы в исполнении молодых артистов.

Когда: 28 апреля, 19.00

Адрес: Театр им. Чехова, Ялта, Екатерининская, 13

Спектакль "На большой дороге" покажет театр "Омнимбус" из города Златоуст. Это постановка о том, что происходит с людьми, которые вынуждены пережидать дождливую ночь в кабаке на большой дороге. Вход на представление свободный.

Когда: 28 апреля, 18.00

Адрес: Ялта, Кирова, 112

В мире кино

С 27 апреля в прокат выходит фильм "Затерянный город Z". Действия происходят в 1925 году, когда экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского географического общества, отправляется на поиски затерянного города Эльдорадо. Также в прокате появится фильм "Секретный агент". В Лондоне задерживают связного исламских экстремистов. Агент ЦРУ Элис Расин приступает к допросу преступника, но внезапно ей самой приходится скрываться бегством.