2019-04-03T11:39:29+03:00
Общество

В Севастополе до конца года заложат рекордные 500 га виноградников

Правительство города выделит 330 млн субсидий для поддержки местных виноделов
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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До конца текущего года в Севастополе планируют заложить рекордные 500 га новых виноградников.

- В прошлом году – это было порядка 160 га, до этого – еще 300-400 га. За последние 4 года все намеченные планы по увеличению земель, занятых под виноделие и виноградарство, а также созданию новых рабочих мест, - выполняются. Правительство Севастополя поддерживает виноделов региона – только в этом году субсидии составят около 330 млн рублей, - сообщил глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

Сегодня в сфере виноградарства работают около 2 тысяч человек, и еще около тысячи работают на сезонных работах.

Более того, в 2019 года Севастопольский государственный университет впервые начнет обучать специалистов-виноделов, способных контролировать весь процесс производства вина от - высаживания лозы до розлива.

Параллельно власти города работают над реализацией приоритетного проекта «Терруар Севастополь» - он направлен на развитие винодельческой инфраструктуры и увеличение площадей виноградников до 10 тысяч га.

На сегодняшний день в рамках проекта утверждены 7 инвестиционных площадок и 23 участника.

При этом государство всячески стимулирует аграриев, компенсируя до 80% расходов на закладку и уход за фруктовыми садами и виноградниками.

Также за счет различных программ и компенсаций сельзохпредпринимателям оказывается помощб в закупке новой сельхозтехники, развитии начинающих фермерских хозяйств и возвращении в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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