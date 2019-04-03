В Севастополе до конца года заложат рекордные 500 га виноградников
До конца текущего года в Севастополе планируют заложить рекордные 500 га новых виноградников.
- В прошлом году – это было порядка 160 га, до этого – еще 300-400 га. За последние 4 года все намеченные планы по увеличению земель, занятых под виноделие и виноградарство, а также созданию новых рабочих мест, - выполняются. Правительство Севастополя поддерживает виноделов региона – только в этом году субсидии составят около 330 млн рублей, - сообщил глава Севастополя Дмитрий Овсянников.
Сегодня в сфере виноградарства работают около 2 тысяч человек, и еще около тысячи работают на сезонных работах.
Более того, в 2019 года Севастопольский государственный университет впервые начнет обучать специалистов-виноделов, способных контролировать весь процесс производства вина от - высаживания лозы до розлива.
Параллельно власти города работают над реализацией приоритетного проекта «Терруар Севастополь» - он направлен на развитие винодельческой инфраструктуры и увеличение площадей виноградников до 10 тысяч га.
На сегодняшний день в рамках проекта утверждены 7 инвестиционных площадок и 23 участника.
При этом государство всячески стимулирует аграриев, компенсируя до 80% расходов на закладку и уход за фруктовыми садами и виноградниками.
Также за счет различных программ и компенсаций сельзохпредпринимателям оказывается помощб в закупке новой сельхозтехники, развитии начинающих фермерских хозяйств и возвращении в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель.
ИСТОЧНИК KP.RU