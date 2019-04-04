Весенний призыв-2019: В армию отправят 2,5 тысячи крымчан

В России начался весенний призыв в армию. В этот раз ряды военнослужащих пополнятся 2,5 тысячами новобранцами из Крыма и Севастополя.

Большинство ребят отправят на материк, в основном в воинские части Южного военного округа. В зависимости от состояния здоровья - в сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морской флот, ракетные войска стратегического назначения, космические и воздушные десантные войска.

Крымчане, получившие специальность в добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), будут служить в частях водителями топливозаправочных средств, автомобильных пневмоколесных кранов и плавающих гусеничных тягачей.

- На базе республиканского сборного пункта для призывников оборудованы места приема, размещения и отправки воинских команд молодого пополнения, а также развернут пункт питания, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулев.

Большинство ребят отправят на материк.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Перед отправкой в воинские части молодым людям выдадут военную форму и банковские карты для перечисления на них денежного довольствия.

Весенняя мобилизация началась 1 апреля и завершится 15 июля.

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