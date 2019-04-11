2019-04-11T14:20:12+03:00
Общество

В Севастополе к 1 сентября откроют школу на проспекте Античный

В новом учебном заведении планируют создать 24 класса
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Фото: sev.gov.ruФото: sev.gov.ru
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В Севастополе к новому учебному году завершится строительство школы на проспекте Античный. Занятия планируют начать 1 сентября.

- Это интересная школа, у нас 24 класса вместимостью по 25 человек, предусмотрен тир в подвале, залы для занятия музыкой, хореографический зал, шахматный класс. По контракту мы должны сдать объект в ноябре, но по просьбе губернатора будем стараться завершить его в сентябре, – заявил подрядчик.

К этому же сроку планируется завершить строительство второго корпуса школы в Казачьей бухте.

В новой школе откроют 24 класса. Фото: sev.gov.ru

В новой школе откроют 24 класса. Фото: sev.gov.ru

- Школы должны быть сданы до конца этого года. Мы, конечно, ориентируем строителей сдать их до 1 сентября с тем, чтобы и классы сформировать примерно с начала нового учебного года, - сказал Дмитрий Овсянников.

Он подчеркнул, что течение трех-четырех лет за счет ввода в эксплуатацию новых школ и детских садов город полностью закроет существующую на сегодня потребность в местах в образовательных учреждениях.

- Если будет продолжаться активный прирост населения в городе, то, конечно, мы будем продолжать строить школы и детские сады, - заверил губернатор.

Губернатор лично следит за соблюдением сроков. Фото: sev.gov.ru

Губернатор лично следит за соблюдением сроков. Фото: sev.gov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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