В Севастополе к 1 сентября откроют школу на проспекте Античный
В Севастополе к новому учебному году завершится строительство школы на проспекте Античный. Занятия планируют начать 1 сентября.
- Это интересная школа, у нас 24 класса вместимостью по 25 человек, предусмотрен тир в подвале, залы для занятия музыкой, хореографический зал, шахматный класс. По контракту мы должны сдать объект в ноябре, но по просьбе губернатора будем стараться завершить его в сентябре, – заявил подрядчик.
К этому же сроку планируется завершить строительство второго корпуса школы в Казачьей бухте.
В новой школе откроют 24 класса. Фото: sev.gov.ru
- Школы должны быть сданы до конца этого года. Мы, конечно, ориентируем строителей сдать их до 1 сентября с тем, чтобы и классы сформировать примерно с начала нового учебного года, - сказал Дмитрий Овсянников.
Он подчеркнул, что течение трех-четырех лет за счет ввода в эксплуатацию новых школ и детских садов город полностью закроет существующую на сегодня потребность в местах в образовательных учреждениях.
- Если будет продолжаться активный прирост населения в городе, то, конечно, мы будем продолжать строить школы и детские сады, - заверил губернатор.
Губернатор лично следит за соблюдением сроков. Фото: sev.gov.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
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