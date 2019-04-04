Малоимущим севастопольцам вернут деньги за покупку ТV-тюнеров

Малообеспеченным севастопольцам продолжают компенсировать покупку ТV-тюнеров – в настоящее время за денежной помощью обратились 38 жителей города.

- Мы продолжаем принимать заявления от горожан на предоставление компенсации. На сегодняшний день произведена выплата за приобретенные цифровые приставки на общую сумму 58 тысяч 900 рублей. Вновь поступившие заявления будут рассмотрены на ближайшем заседании комиссии, - рассказала директор Севастопольского комплексного центра Наталья Авсейкова.

Право на компенсацию при покупке приставки имеют севастопольцы, чей доход не превышает два прожиточных минимума на душу населения – или около 17 тысяч рублей.

Стоимость же самого ТV-тюнера варьируется от 700 до 1,5 тысяч рублей.

Кроме того, материальную помощь малоимущие жители города могут получить и на иные нужны: лечение, лекарства, бытовые приборы первой необходимости и так далее. В этом случае севастопольцы могут получить до 12,8 тысяч рублей.

За материальной помощью необходимо обращаться в ГКУ «Севастопольский комплексный центр социального обслуживания» по ул. Хрусталева, 27. Телефон: 55-30-08.