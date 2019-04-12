2019-04-12T18:48:32+03:00
Общество

В этом году в Севастополе откроют три новых детских сада

Работы идут по графику
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В этом году у севастопольцев появится три новых детских сада - по улице Шевченко, детский сад по улице Симонок и 2-й корпус детского сада № 43 в селе Орлиное. Их строительство - в самом разгаре, все работы идут по графику.

Детсад по улице Шевченко сможет принять 400 детей, в том числе - 120 малышей ясельного возраста. Всего в садике будет работать 14 групп. В прошлом году подрядчик отставал от графика, но сейчас строители наверстали упущенное и обещают сдать объект в срок.

- Ранее подрядная организация нарушила сроки выполнения строительных работ. В связи с чем мы вынесли предупреждение о возможном расторжении контракта. Это подействовало. На данный момент выполняются работы по возведению железобетонного каркаса здания, – сказал Дмитрий Овсянников во время посещения стройплощадки.

По словам заместителя гендиректора ООО «ДЖЕРА» Юрия Жукова, бригада уже установила железобетонные сваи, плиты перекрытия технического этажа, а также лифтовые шахты и лестничные клетки. Кроме того, установлены резервуары противопожарного запаса воды и устроена гидроизоляции фундаментов.

- Благодаря сдаче новых детсадов и капремонту действующих в Севастополе отсутствует очередь в детские сады среди детей в возрасте старше трех лет. Очередь в ясельные группы будет сокращаться за счет ввода новых дошкольных учреждений, – заключил Овсянников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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