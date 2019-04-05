В музейно-культурном комплексе Севастополя откроется художественная школа

В строящемся музейно-культурном комплексе в Севастополе откроется новая художественная школа, исполняющий обязанности вице-губернатора города Иван Кусов.

В самом комплексе появятся учреждения культуры и искусства, а куратором выставочного центра станут Третьяковская галерея и Эрмитаж.

- В культурном кластере также будет строиться художественная школа. В проекте музея запланированы классы для практических занятий, для открытых лекций и прочего. Дети получат возможность учиться и тут же получать мастер-классы от лучших художников России, от деятелей искусства, ходить на выставки Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, которые тут же организовываются, - цитирует ТАСС Ивана Кусова.

Строительство музейно-культурном комплексе в Севастополе будет вестись в рамках национального проекта «Культура» в течение пяти лет. Генеральным подрядчиком выступит компания «Стройгазмонтаж».

В комплекс войдут филиалы ведущих театрального и хореографических училищ России.