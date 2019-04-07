Три красотки представляют Крым на конкурсе «Мисс Россия – 2019»

«Это нужно делать при новорожденных, традиция…»: в честь двойни семья зарезала двух баранов на глазах у прохожих в Новосибирске

Жертвоприношение состоялось во дворе многоэтажного дома. Очевидцев шокировало такое зрелище, полицейские теперь проводят проверку