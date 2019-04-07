Три красотки представляют Крым на конкурсе «Мисс Россия – 2019»
Три жительницы полуострова стали участницами конкурса «Мисс Россия – 2019». Крым представляют: конкурсантка из Севастополя Анастасия Вознюк, керчанка Анна Витковская и жительница Симферополя Юлия Чернюк.
ПОДДЕРЖИМ ДЕВУШЕК
Анастасия Вознюк, 20 лет, Севастополь
Любимые книги: «Преступление и наказание», Ф. М. Достоевский
Любимые фильмы: «Титаник»
Хобби: Изготовление ювелирных украшений, рисование, активные виды спорта, танцы
Интересный факт: Боюсь высоты, но 2 раза прыгала с банджи, с легкостью освоила вейк-борд
Анастасия Вознюк, Севастополь. Фото: missrussia.ru
Анна Витковская, 19 лет, Керчь
Любимые книги: «Анна Каренина», Л. Н. Толстой
Любимые фильмы: «Великий Гетсби»
Хобби: Йога в гамаках, походы, чтение художественной и научной литературы
Интересный факт: Люблю читать стихотворения в дУше, поставила перед собой цель прочесть сто книг за 2019 год
Алина Витковская, Керчь. Фото: missrussia.ru
Юлия Чернюк, 22 года, Симферополь
Любимые книги: «Атлант расправил плечи», А. Рэнд, «Подсознание может всё», Д. Кехо
Любимые фильмы: «В погоне за счастьем», «Пока не сыграл я ящик», «Зелёная книга», «Призрачная красота»
Хобби: Спорт, конные выезды на природу
Интересный факт: Работаю косметологом-эстетистом, всегда счастлива видеть благодарные улыбки клиентов
Юлия Чернюк, Симферополь. Фото: missrussia.ru
Проголосовать за конкурсанток можно здесь.
Победительница голосования представит свой регион в ТОП-20 в финале конкурса.
ИСТОЧНИК KP.RU