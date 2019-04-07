2019-04-07T21:24:15+03:00
Общество

Три красотки представляют Крым на конкурсе «Мисс Россия – 2019»

Победительницу выберут 13 апреля
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Фото: missrussia.ruФото: missrussia.ru
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Три жительницы полуострова стали участницами конкурса «Мисс Россия – 2019». Крым представляют: конкурсантка из Севастополя Анастасия Вознюк, керчанка Анна Витковская и жительница Симферополя Юлия Чернюк.

ПОДДЕРЖИМ ДЕВУШЕК

Анастасия Вознюк, 20 лет, Севастополь

Любимые книги: «Преступление и наказание», Ф. М. Достоевский

Любимые фильмы: «Титаник»

Хобби: Изготовление ювелирных украшений, рисование, активные виды спорта, танцы

Интересный факт: Боюсь высоты, но 2 раза прыгала с банджи, с легкостью освоила вейк-борд

Анастасия Вознюк, Севастополь. Фото: missrussia.ru

Анастасия Вознюк, Севастополь. Фото: missrussia.ru

Анна Витковская, 19 лет, Керчь

Любимые книги: «Анна Каренина», Л. Н. Толстой

Любимые фильмы: «Великий Гетсби»

Хобби: Йога в гамаках, походы, чтение художественной и научной литературы

Интересный факт: Люблю читать стихотворения в дУше, поставила перед собой цель прочесть сто книг за 2019 год

Алина Витковская, Керчь. Фото: missrussia.ru

Алина Витковская, Керчь. Фото: missrussia.ru

Юлия Чернюк, 22 года, Симферополь

Любимые книги: «Атлант расправил плечи», А. Рэнд, «Подсознание может всё», Д. Кехо

Любимые фильмы: «В погоне за счастьем», «Пока не сыграл я ящик», «Зелёная книга», «Призрачная красота»

Хобби: Спорт, конные выезды на природу

Интересный факт: Работаю косметологом-эстетистом, всегда счастлива видеть благодарные улыбки клиентов

Юлия Чернюк, Симферополь. Фото: missrussia.ru

Юлия Чернюк, Симферополь. Фото: missrussia.ru

Проголосовать за конкурсанток можно здесь.

Победительница голосования представит свой регион в ТОП-20 в финале конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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