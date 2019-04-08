«Комсомолка» в Крыму запускает проект «Клинка года-2019»

Здоровье – самое ценное богатство для человека, именно поэтому мы доверяем его профессионалам.

Как выбрать лучший многопрофильный центр, клинику или врача, когда вокруг столько докторов и медицинских учреждений, причем как государственных, так и частных? Объективнее всего о местных медицинских услугах и больницах могут сказать только сами крымчане.

Чтобы узнать мнение жителей о конкретных медицинских и санаторных учреждениях, «Комсомольская правда - Крым» продолжает открытый медицинский конкурс «Клиника года». Этот проект уже несколько лет проходит в других регионах России, в Крыму его запустили в 2018 году.

Тогда за звание лучших в своем профиле боролись 28 медицинских учреждений: больницы, многопрофильные и узкоспециализированные центры, здравницы и курортно-оздоровительные комплексы Крыма.

Наш проект проходит при поддержке Министерства здравоохранения республики.

В этом году конкурс будет проходить с 15 апреля по 15 ноября включительно. Подробную информацию обо всех участниках, итогах конкурса и призах мы опубликуем на сайте crimea.kp.ru в разделе «Клиника года».

Победителей выберут в нескольких номинациях:

Все желающие могут голосовать за участников конкурса на нашем сайте. За каждое понравившееся учреждение можно отдать свой голос один раз в течение 24 часов.

Если вы хотите стать участником проекта, получить обратную связь от потенциальных клиентов по результатам потребительских предпочтений, рассказать об услугах вашего лечебного учреждения, оставьте заявку по телефону: 8-978-109-32-07,

e-mail: alesya.celischeva@phkp.ru@phkp.ru (Целищева Алеся Геннадьевна).