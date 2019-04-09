Военная техника и участники парада Победы 2019 года в Крыму и Севастополе: лучшие места для обзора и порядок ее движения

На полуострове начали готовиться к Параду Победы. 9 мая в трех городах жители и гости полуострова увидят грандиозное шествие военной техники и участников парада Победы 2019 в Крыму и Севастополе. Пройдут они в Керчи, Симферополе и Севастополе.

- В военных парадах на полуострове примут участие порядка 5000 военнослужащих Министерства обороны и других силовых министерств и ведомств Российской Федерации, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.

По центральным улицам городов под аккомпанементы военных оркестров пройдут военнослужащие управления Черноморского флота, экипажи кораблей из состава Крымской военно-морской базы, личный состав Морской авиации и ПВО ЧФ, военнослужащие подразделений армейского корпуса, железнодорожного батальона, истребительного авиационного и зенитно-ракетного полков ВВС и ПВО Южного военного округа, курсанты ЧВВМУ им. Нахимова, подразделения Росгвардии и министерства РФ по Чрезвычайным ситуациям, а также сводные парадные роты школьников из общественного движения «Юнармия».

В паражах примут участие около 5 тысяч военных, а также школьники и юнармейцы.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

КАКУЮ ТЕХНИКУ ПОКАЖУТ

В параде задействуют около 100 единиц боевой техники.

Зрители увидят танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, береговой ракетный комплекс «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал», пусковые установки комплекса ПВО С-400, зенитно-ракетный комплекс «Панцирь», буксируемые гаубицы «Мста-Б» и «Д-30», боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М», автомобили КАМАЗ-63968 «Тайфун», бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр».

Зрители увидят танки, бронетранспортеры и другую боевую технику.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

ВАЖНО

Предварительный маршрут движения колонны:

Симферополь: по просп. Кирова, от площади Амет-Хана Султана до площади Советской.

Керчь: ул. Кирова.

Севастополь: ул. Ленина - пл. Нахимова - пл. Лазарева.

Ориентировочное время начала: 10.00.

В ближайшее время станет известен график репетиций и время проведения парадов 9 мая.

ЗАНИМАЕМ МЕСТА ПОРАНЬШЕ

Больше всего людей приезжают на парад в Севастополь. Места для просмотра парада гости занимают с 6 утра. Лучший обзор на пл. Нахимова, у края тротуара. Кстати, с самого утра в городе перекрывают проезд по основным улицам, так что готовьтесь много ходить пешком.

В Симферополе и Керчи на проспектах Кирова места в первой линии занимайте за час. Придете позже, ничего не увидите. Разве что придется забираться на возвышенности или проситься в гости к жителям домов, чьи окна выходят на центральную улицу.