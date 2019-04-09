«Поезд Победы» в Крыму и Севастополе: куда приедет, где встречать

Крым отмечает 75-ю годовщину освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков. В дни освобождения того или иного города на привокзальные площади будет приезжать «Поезд Победы». Его состав укомплектован платформой, на которой размещены образцы артиллерийского и стрелкового оружия времен войны, а также крытым вагоном-теплушкой. В теплушке находится передвижной музей, экспонаты которого представляют основные события Великой Отечественной Войны.

Принять участие в патриотической акции могут все желающие. Гости полуострова смогут своими глазами увидеть составы, которые больше 75 лет назад встречали наши бабушки и прабабушки, принося цветы своим воинам-освободителям. А также зайти внутрь и посмотреть, как они обставлены, и какие экспонаты сейчас там выставлены.

Встречать составы непременно будут школьники и ветераны, которые расскажут подрастающему поколению о войне и совершенных ими подвигах. Также на привокзальных площадях запланирована концертная программа.

Так составы выглядят внутри.Фото: Виталий ПАРУБОВ

КОНКРЕТНО

10 апреля

10.00 - Нижнегорский район (пл. Победы)

12.00 - Советский район (привокзальная площадь)

14.00 - Кировский район (привокзальная площадь)

11 апреля

11.00 - Керчь (привокзальная площадь)

14.00 - Ленинский район (привокзальная площадь)

12 апреля

11.00 - Феодосия (привокзальная площадь)

13 апреля

9.00 - Симферополь (перрон железнодорожного вокзала, пл. Привокзальная, 1)

11.10 - Симферопольский район (железнодорожная станция Остряково, пгт Гвардейское)

14.00 - Саки (привокзальная площадь)

16.00 - Евпатория (привокзальная площадь)

14 апреля

14.00 - Бахчисарайский район (памятник Партизанам ВОВ, привокзальная площадь)

18 апреля

14.00 - Севастополь (перрон железнодорожного вокзала, ул. Вокзальная , 5).