2019-04-09T21:09:41+03:00
Происшествия

Безвозмездно, то есть даром: Мэра Евпатории обвиняют в передаче частникам имущества на 44 миллиона

Стали известны подробности второго уголовного дела в отношении Андрея Филонова
Анастасия ЖУКОВАГалина КОВАЛЕНКО
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Филонова обвиняют в превышении служебных полномочийФилонова обвиняют в превышении служебных полномочийФото: Галина КОВАЛЕНКО
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Второе уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова возбудили из-за того, что чиновник незаконно передал коммерческой организации госимущество стоимостью около 44 миллионов рублей, а бюджет не пополнился даже на копеечку.

ДЕНЕЖКИ В "ЛУКОШКО"

Как сообщил КП-Крым собственный источник, летом 2018 года МУП "КурортТоргСервис" учредило с согласия Филонова коммерческое предприятие - ООО "Лукошко". В качестве уставного капитала "неправомерно и безвозмездно" внесли государственное имущество общей стоимостью 43 956 357 рублей.

В итоге МУП "КурортТоргСервис" был лишен "возможности осуществлять свою основную деятельность и получать прибыль с использованием отчужденного имущества, а так же повлекло безвозмездный переход указанного имущества в собственность коммерческой организации" с вытекающим отсюда ущербом для городского бюджета на указанную выше сумму.

Подконтрольный горадминистрации Евпатории "КурортТоргСервис" был единственным учредителем ООО "Лукошко".

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ?

Основная деятельность ООО "Лукошко", согласно ЕГРЮЛ, - розничная торговля пищевыми продуктами и табачными изделиями. Также среди ОКВЭДов предприятия - производство хлеба и кондитерских изделий, строительство жилых и нежилых зданий, ресторанная деятельность, а также оптовая торговля всевозможными видами продукции начиная с зерна и морепродуктов и заканчивая обувью и бытовой техникой.

Запустили сеть муниципальных магазинов "Лукошко" в 2015 году.

- Их пока пять, в них представлен весь ассортимент социально значимых продуктов питания, - отчитывался тогда Филонов. - Цены на 20-30 процентов дешевле, чем в общем по городу наценка максимальная 15 процентов. Сегодня нет реального механизма регулирования цен. Мы находимся в определенной блокаде и с продуктами не все так хорошо, некоторые предприниматели, используя ситуацию, хотят нагреть на этом руки и заработать. Мы запустили проект создания сети муниципальных магазинов. Уверен, что он уже имеет огромное социальное значение.

После этого о проекте практически не слышали - до того момента, когда следственный отдел ФСБ возбудил в отношении Филонова второе уголовное дело за превышение служебных полномочий с причинением тяжких последствий. По п.«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, первое уголовное дело на мэра возбудили тоже за превышение должностных полномочий. По данным следствия, по указанию Андрея Филонова администрация изменила вид разрешенного использования ряда земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Евпатории, чтобы в в дальнейшем передать их в аренду по заниженной стоимости. Всего следователи насчитали порядка 14 гектаров такой незаконно переоформленной земли.

По первому уголовному делу ущерб от действий главы администрации муниципальному бюджету оценили в порядка 35 миллионов рублей.

Оба уголовных дела объединили в одно производство, так что общая сумма ущерба, нанесенного городскому бюджету, по данным следствия, составляет около 80 миллионов рублей.

Суда Андрей Филонов ожидает в СИЗО. Его арестовали до 28 мая.

Ранее в администрации Евпатории и по месту жительства Филонова прошли обыски. Всего оперативники обыскали более 40 адресов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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