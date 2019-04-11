Яма на яме и неправильная разметка: В Симферополе подвели итоги ремонта дорог

В Симферополе пересчитали ямы. Участники проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», работающие по всей России, проверили состояние дорог.

Местные жители жаловались на ямы не только на окраинах крымской столицы, но и в центральной части города. И это несмотря на то, что в пошлом году проводился "грандиозный" капитальный ремонт, во время которого подрядчики перерыли большинство улиц и на три месяца создали проблемы с движением транспорта.

- Отрицательный пример дорог в Симферополе - улица Субхи, которую местные жители нанесли на карту «убитых» еще дорог в 2017 году. Дорожное покрытие там не ремонтировалось несколько десятков лет. Сейчас полотно усеяно ухабами и выбоинами, местами полностью разрушено, - подводят итоги эксперты ОНФ.

А как вы оцениваете качество дорожного покрытия в Симферополе? Фото: onf.ru

На улице Нижнегоспитальной, где в прошлом году провели капитальный ремонт, вовсе неправильно нанесли дорожную разметку.

- Качество содержания дорог вызывает уйму вопросов. Новые дороги, на которых спустя пару месяцев невозможно рассмотреть разметку и на которых не хватает освещения, едва ли можно назвать комфортными и безопасными, - отметил эксперт ОНФ в Крыму Виталий Викторов.

Несмотря на все составляемые общественниками рейтинги и массовые жалобы горожан, реакции от местных чиновников добиться сложно. Проблемные улицы либо не ремонтируют, либо ремонтируют, но так, что через несколько месяцев асфальт чудным образом расползается.

Напомним, на карту «убитых» дорог уже нанесено 1 520 участков общей протяженностью 774 км. Больше всего отметок (537) оставили жители Симферополя.