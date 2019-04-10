В Крыму рейсовый автобус вылетел с трассы, погибла женщина

В восточном Крыму рейсовый автобус марки "Богдан" вылетел в овраг, погибла пассажирка.

Авария случилась вечером 10 апреля на трассе Феодосия - Керчь. Всего в автобусе - 20 мест, на момент ДТП в салоне были 8 пассажиров и водитель, детей среди них не было.

В Крыму с горы упал рейсовый автобус с людьми: погила пассажирка.Видео: KERCH.COM.RU

Автобус возле села Костырино выехал с дороги в овраг. Одна пассажирка, Ирина Никишаева, погибла, еще один - в тяжелом состоянии, семь человек получили травмы разной степени тяжести.

Фото: Комсомольская правда

По предварительной информации, автобус вылетел с трассы на повороте, около 10 метров пролетел по воздуху, а затем, ударившись о бугор, "пропахал" несколько метров и остановился.

- Автобус ехал из Заветного в Керчь, возле Костыренского поворота ушел с дороги вниз, женщина около 50 лет погибла, 6 человек в больницу в Керчь привезли, двое уехали сами, - рассказал местный житель Алексей.

- Предварительная причина ДТП - отказ тормозов, - сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по РК. - Выехали на место, устанавливаются обстоятельства происшествия, в том числе - владелец транспортного предприятия, а также кто выдал техзаключение о выпуске автобуса на маршрут.

Фото: Комсомольская правда

Александр:ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

- Металлические тросы, выполнявшие роль отбойников, были сняты осенью 18-го (скорее всего - на металл). Всем было все равно. Но теперь очухаются, я думаю.

Анатолий:

- У нас на маршруте №107 Феодосия-Краснокаменка на абсолютно разбитой горной дороге ожидаются еще более страшные жертвы, если власти не примут срочные меры по ремонту. Наверное, уже забыли трагедию с автобусом два года назад в этом же горном районе.