В Крыму "украинский" полуостров на карте Японии назвали провокацией

В Крыму выпуск японской карты с искаженными границами России назвали провокацией. Полуостров на ней изображен как территория Украины.

- Я расцениваю это как очередную провокацию, направленную на запугивание граждан Крыма и создание негативного имиджа полуострова и в целом Российской Федерации. Правда, крымчане уже привыкли к этим грязным провокациям. РФ не отдаст ни пяди нашей земли ни Украине, ни немцам, ни французам. Мы убеждены, что Крым на правильном пути, что мы находимся на территории РФ. Возвращение Крыма в состав РФ было восстановлением исторической справедливости, - выразил свое мнение «Комсомольской правде - Крым» председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

В свою очередь заместитель главы Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук отметил, что это продолжение тренда непризнания международной общественностью событий 2014 года.

- К сожалению, в международном пространстве такое мнение доминирует. Некоторые понимают, что факт принадлежности Крыма России игнорировать не надо, но на официальном государственном уровне для них признание пока недопустимо. В международном пространстве еще нет четкого понимания, что Крым является российским, - уточнил КП-Крым политолог.

Депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов уверен, что таким образом японцы «отомстили» за Курильские острова. Напомним, После войны все они были включены в состав СССР, но принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией, считающей их оккупированной частью страны.

- Они до сих пор успокоиться не могут, что острова российские. Вот и рисуют, что им хочется, - выразил свое мнение "Комсомольской правде - Крым" Аксенов.

Ранее сахалинское отделение Русского географического общества обратилось в Госдуму по поводу того, что японская корпорация распространения Mitsui выпустила карты с искажением границ России. Так, острова Итуруп, Кунашир, Малая Курильская гряда, входившие в состав РФ с 1945 года, Япония отобразила как часть своей территории. В то же время Крым был обозначен как часть Украины.

В январе в Госдуме предложили штрафовать за использование карт, где не указан Крым как часть РФ. Позже председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин предложил вызвать в Госдуму представителя компании Google за неправильное изображение карты России. В компании ответили, что россияне видят Крым российским, а вот представители других государств - украинским.

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