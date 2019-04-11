2019-04-11T19:17:06+03:00
Общество

В Севастополе презентовали благотворительный фонд «Матросский бульвар»

Его представители будут принимать участие в реставрации и содержании памятников истории и архитектуры города
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Фонд предложили создать предприниматели. Фото: sev.gov.ruФонд предложили создать предприниматели. Фото: sev.gov.ru
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В Севастополе состоялась презентация благотворительного фонда «Матросский бульвар».

Решение о его создании было принято 26 февраля 2019 года на собрании «Совета предпринимателей Севастополя». Предполагается, что представители фонда будут участвовать в процессе реставрации и содержания памятников истории и архитектуры.

Члены попечительского совета фонда обрисовали цели и задачи, стоящие перед фондом.

- Когда будет выработана и утверждена концепция, дальше нужно будет просто действовать по схеме, которая принята законодательством РФ. Это техническое задание, проектная документация, экспертиза, строительство. Что касается финансирования, то планируется участие всех слоев населения, в том числе и бизнесменов. Мы провели предварительные переговоры с государственными корпорациями, которые сказали, что с удовольствием поможем своим денежным вкладом, - сообщил президент Союза строителей города Севастополя Александр Лившиц.

- Если фонд будет работать по всем городским территориям, а у нас на самом деле беда по всем городским территориям, то будет оказана большая помощь в реализации ФЦП. Если Фонд приложит к этому свою основную деятельность, будет очень хорошо. Союз архитекторов двумя руками «за», - сказал в своем выступлении председатель Правления Союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров.

Представители фонда подчеркнули, что исторические объекты не должны становится заложниками чьих-либо политических амбиций, как это произошло с Матросским Бульваром, и предложили провести реконструкцию Матросского Бульвара всем городом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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