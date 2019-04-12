«Он же памятник»: Украли главного кота Балаклавы

- Обнаружили, что кота на набережной Балаклавы нет! Кто в курсе, куда делся? – написали 11 апреля в соцсетях неравнодушные севастопольцы.

Скульптура котика с рыбой в зубах украшала курортный городок с 2017 года и уже стала одним из символов Балаклавы. Даже завелось поверье: потереть переднюю лапу кота - к большой удаче.

Весть о том, что знаменитый кот пропал, быстро облетела местных жителей. Некоторые били в набат, другие шутили, что усатый просто ушел на рыбалку.

11 апраля метсные жители заметили пропажу скульптуры. Фото: Николай Иким

- Может, на причале рядом с рыбаками?))) А может, март терпел, а апрель не выдержал. Природа, гормоны, - написала жительница Севастополя Юлия.

После шквала публикаций в соцсетях на поиски кота отправились севастопольские полицейские.

- Кот жив-здоров. Обнаружил его участковый уполномоченный полиции МВД России по Балаклавскому району в одном из подъездов домов, находящихся неподалеку от места, где всегда стояла скульптура. Искать кота начали сотрудники полиции благодаря неравнодушным гражданам, которые разместили информацию о его пропаже в соцсетях. Заявление в полицию никто не писал, - рассказали «КП-Крым» в пресс-службе Управления МВД РФ по Севастополю.

Фото: Иван Коваленко

- Кот не поврежден, все нормально. В понедельник вернем на привычное место, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» директор Музея истории Балаклавы Сергей Гонтарь.

СПРАВКА «КП»

Напомним, памятник коту появился около музея истории Балаклавы 9 июля 2017 года, в День рыбака. Идея скульптуры принадлежит московскому скульптуру Андрею Следкову.

Она родилась благодаря тому, что на набережной Назукина часто швартуются рыбацкие яхты. Местные коты всегда приходят к добытчикам поживиться, и им обычно никто не отказывает.

Скульптура весит 40 килограммов, она отлита из бронзы, а рыбка, которую кот держит в зубах – из сплава алюминия с кремнием, силумина.

С идеей создания памятника Андрей Следков приехал на всероссийский молодежный фестиваль "Таврида", и комиссия по выделению грантов поддержала его задумку - украсить набережную Балаклавы скульптурой кота. Скульптура весом 40 килограммов отлита из бронзы, а рыбка, которую кот держит в зубах, - из силумина (это сплав алюминия с кремнием). Благодаря этому кот и его добыча - получились разного цвета.

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