Экстремальный севастопольский маршрут для туристов удлинят до 1 500 метров

Сложный туристический скальный маршрут «Виа феррата» Большой севастопольской тропы увеличат в два раза. Как сообщили в Центре развития туризма Севастополя, новая тропа будет включать два пути, что и позволит увеличить протяженность существующей дороги до 1 500 метров.

Первый маршрут начнется от автодороги Севастополь-Ялта, в районе пансионата «Изумруд», и будет проходить вверх по нижнему скальному поясу Южной стены Деликли-Бурун до лесистой полки, разделяющей ее на нижнюю и верхнюю части. Далее по лесистой полке маршрут уходит на запад к месту начала существующей виа ферраты «Деликли-Бурун – Ильяс-Кая», а также к основной ветке БСТ на участке «Остановка «Ласпи – скалы «Тышлар».

Второй маршрут возьмет начало под верхним ярусом Южной стены Деликли-Буруни и пройдет через вертикальный верхний ярус Южной стены. Далее маршрут выйдет на самую высокую точку горизонтального гребня существующей виа ферраты «Деликли-Бурун – Ильяс-Кая».

Маршруты обустроят таким образом, чтобы по ним смогли пройти менее подготовленные к сложным походам люди, включая детей. Это станет возможно при использовании индивидуальной страховочной системы и соблюдении мер безопасности.

Виа феррата (в переводе с итальянского «дорога из железа») - скальный участок, специально оборудованный металлическими конструкциями, как правило, стальным канатом или цепью, стальными скобами, рифлеными упорами для ног, металлическими лестницами.

Открытие первого маршрута виа ферраты длиной 800 метров прошло в дни фестиваля «Большая Севастопольская Тропа 2018». За два месяца своего существования по данному пути прошли несколько тысяч человек, в связи, с чем было принято решение о создании новых маршрутов.