180 миллионов на ветер: В центре Симферополя снова провалилась плитка

В Симферополе не только дороги отторгают свежеуложенный асфальт. Крымская столица настолько сурова, что здесь после реконструкции тротуар уходит под землю. Происходит это не случайно, а уже, по всей видимости, традиционно - сразу после зимы.

Как только потеплело, в центре города поплыла плитка, причем сразу в двух местах. На улице Карла Маркса возле ливневки образовался провал глубиной примерно в 40 сантиметров.

В другом месте, на улице Пушкина, тротуарное покрытие пошло волной - площадью примерно в квадратный метр. Того и глядишь, со дня на день там образуется провал. Пешеходы обходят этот участок стороной, чтобы не сломать ноги.

Плитка в любой момент может провалиться.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Плитка расползается и на других участках улицы. Кстати, опасные зоны коммунальщики огораживать не спешат. Сроки начала ремонтных работ власти города не озвучивают.

Напомним, прошлой зимой на улице Карла Маркса образовался провал. Примерно квадратный метр плитки буквально ешл под землю. К счастью, никто не пострадал. Через несколько дней после того, как рабочие отремонтировали поврежденный участок, тротуар просел на другом участке улицы. А потом еще вдобавок на парковке рядом с Госсоветом РК провалился кусок дороги.

Новую плитку положили всего 2 года назад. Обидно...Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Глубина провала примерно 40 см.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

- Это какой-то позор, а не реконструкция. Старая плитка годами в центре лежала, а новая каждый год проваливается, - негодуют горожане. – Реконструкцию два года назад провели, но ведь с самого начало было видно, что работа выполнена ужасно.Как можно было такую халтуру принять?

- Не понятно, куда власти города смотрят? Почему провал не огородили? Почему не начали ремонтировать? Ждут, когда-то провалится? – спрашивает симферополец Андрей Крылов. - Помню, как они в дождь и снег эту реконструкцию проводили. Странно, что в центре еще ходить можно.

Кстати, скандальная реконструкция улиц Пушкина на Карла Маркса стоила больше 180 миллионов рублей. На подрядчика было заведено уголовное дело, выставлен штраф в размере 905 тысяч рублей за невыполненные в срок работы. Кроме того, эксперты негодовали из-за того, что в крымской столице укладывали бракованную плитку, которую нужно было вернуть на завод.