Век на страже здоровья: Евпаторийский военный детский клинический санаторий 100 лет поднимает на ноги детей-инвалидов со всей России

Круглогодичный санаторий для детей и взрослых

ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий им. Е.П. Глинки» - многопрофильное санаторно-курортное и реабилитационное учреждение, которое успешно занимается лечением детей и взрослых уже 99 лет. Это уникальная здравница, которая не имеет аналогов не только в Крыму, но и в странах СНГ – именно здесь сочетаются накопленные лечебные традиции, богатый опыт, бальнеологический климат и самые современные медицинские технологии для реабилитации пациентов. На лечение в санаторий приезжают пациенты со всех уголков России, бывших республик СССР и зарубежных стран.

Евпаторийский военный детский клинический санаторий специализируется на лечении и медицинской реабилитации заболеваний центральной и периферической нервной системы, врожденных и приобретенных болезнях опорно-двигательного аппарата, кожных и респираторных аллергозах. Для каждого пациента специалисты разрабатывают индивидуальную реабилитационную программу.

Особых успехов здравница добилась при хирургическом лечении пациентов травматологического и неврологического профиля. В санатории проводится до 150 видов операций на костно-мышечном аппарате, в том числе таких высокотехнологичных, как: эндопротезирование тазобедренных суставов, эндопротезирование коленных суставов и малоинвазивная артроскопическая хирургия коленных суставов.

Санаторий один из немногих в Крыму, который в осенне-зимний период активно предоставляет амбулаторно медицинские и диагностические услуги: физиотерапия, грязе- и водолечение, стоматологическая и ЛОР помощь, психотерапевтическая и логопедическая коррекции, иппотерапия и диетпитание, диагностическое и лабораторное обследование.

Здесь проходят лечение дети от 2 до 18 лет, дети с родителями, а также взрослые до 75 лет, но основная категория пациентов – дети-инвалиды с родителями.

Здравница с собственным пляжем и бассейнами с термо-минеральной водой

Санаторий рассчитан на 600 коек, а в летний период готов одновременно принять 840 пациентов. В здравнице представлены 2, 3, 4-местные, номера «полулюкс», «люкс» и отдельные коттеджи.

С 2016 года санаторий участвует в территориальной программе ОМС. С января 2018 года в санатории начат прием пациентов по программе ОМС, которая включает:

-медицинскую реабилитацию в условиях дневного и круглосуточного стационара;

- специализированную хирургическую помощь по профилю «Травматология и ортопедия»;

- высокотехнологичную медицинская помощь по профилю «Травматология и ортопедия».

Санаторий занимает территорию более 14 га на берегу моря и имеет собственный песчаный пляж длиной 240 метров. Для пациентов также доступны три столовые с пятиразовым дробным питанием, подобранным для каждого пациента, спортивный комплекс, зооуголок, теннисные корты, кино- и видеозал, библиотека, сауна, два бассейна с термо-минеральной водой и даже конюшня с лошадьми для занятий иппотерапией!

Лечение – не помеха учению!

Отдельно стоит отметить, что в санатории уже не одно десятилетие действует общеобразовательная школа на 350 мест, которая позволяет маленьким пациентам полноценно выполнять лечебно-оздоровительную программу, не отрываясь при этом от учебного процесса.

Все эти уникальные условия и возможности Евпаторийского детского клинического санатория в совокупности дают поистине впечатляющие результаты: после полноценного курса лечения порядка 80% детей впервые начинают самостоятельно ходить и овладевают бытовыми навыками.

Коллектив санатория работает на результат, готов к приему пациентов и гарантирует качественную работу всех служб.

В этом году ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий им. Е.П. Глинки» представлен в народном медицинском конкурсе «Комсомольской правды-Крым» «Клиника года-2019» сразу в двух номинациях: «За вклад в охрану детского здоровья» и «Лучший оздоровительный комплекс».

Ознакомиться с правилами конкурса и проголосовать за медучреждение может каждый желающий на сайте «КП-Крым», перейдя по ссылке:

https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/crimea_klinikagoda2019

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