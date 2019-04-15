«Генлизинг» передал в аренду двухсотый грузовик «КАМАЗа» в честь 50-летия знаменитого автозавода

Первая универсальная лизинговая компания Крыма «Генлизинг» к 50-летнему юбилею автомобильного завода «КАМАЗ» передала в долгосрочную аренду двухсотую единицу техники, собранной на всемирно известном предприятии.

ООО «Генлизинг» с момента своего создания в 2014 году своей основной целью считает поддержку малого и среднего бизнеса полуострова.

- Будучи крупным игроком на рынке лизинга с пятилетним опытом работы, компания «Генлизинг» имеет возможность предоставлять нашим клиентам специальные, эксклюзивные условия при приобретении грузовой крупно - и малотоннажной техники от ведущих российский производителей – среди работающих в Крыму лизинговых компаний такую услугу предлагаем только мы, - рассказал гендиректор ООО «Ген лизинг» Виталий Косенко.

Техника «КАМАЗа» - одна из самых востребованных для крымских предпринимателей благодаря доступной цене и высочайшему качеству. В этом году завод «КАМАЗ» торжественно отметит 50-летие со дня начала строительства автомобильного гиганта. 13 декабря 1969 года экскаватор вырыл первый ковш земли на промышленной площадке будущего завода близ города Набережные Челны.

СПРАВКА "КП"

В настоящее время группа компаний «КАМАЗ» - крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации и крупнейший отечественный производитель тяжелых грузовых автомобилей в России. «КАМАЗу» принадлежит около 45% российского рынка в этом сегменте.

ПАО «КАМАЗ» входит в 20 ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и находится на 16 месте по объемам производства тяжелых грузовиков полной массой более 16 тонн. Производственные мощности составляют 71 тысячу автомобилей в год.

На заводе «КАМАЗа» собрано почти 2,5 млн готовых автомобилей с начала выпуска. Уставный капитал ПАО составляет 35,36 млрд рублей.

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