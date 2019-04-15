2019-04-15T13:08:29+03:00
Экономика

«Генлизинг» передал в аренду двухсотый грузовик «КАМАЗа» в честь 50-летия знаменитого автозавода

Крымская лизинговая компания предоставляет специальные условия на покупку российской крупно- и малотоннажной техники
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: официальный сайт ПАО "КАМАЗ"Фото: официальный сайт ПАО "КАМАЗ"
Изменить размер текста:

Первая универсальная лизинговая компания Крыма «Генлизинг» к 50-летнему юбилею автомобильного завода «КАМАЗ» передала в долгосрочную аренду двухсотую единицу техники, собранной на всемирно известном предприятии.

ООО «Генлизинг» с момента своего создания в 2014 году своей основной целью считает поддержку малого и среднего бизнеса полуострова.

- Будучи крупным игроком на рынке лизинга с пятилетним опытом работы, компания «Генлизинг» имеет возможность предоставлять нашим клиентам специальные, эксклюзивные условия при приобретении грузовой крупно - и малотоннажной техники от ведущих российский производителей – среди работающих в Крыму лизинговых компаний такую услугу предлагаем только мы, - рассказал гендиректор ООО «Ген лизинг» Виталий Косенко.

Техника «КАМАЗа» - одна из самых востребованных для крымских предпринимателей благодаря доступной цене и высочайшему качеству. В этом году завод «КАМАЗ» торжественно отметит 50-летие со дня начала строительства автомобильного гиганта. 13 декабря 1969 года экскаватор вырыл первый ковш земли на промышленной площадке будущего завода близ города Набережные Челны.

СПРАВКА "КП"

В настоящее время группа компаний «КАМАЗ» - крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации и крупнейший отечественный производитель тяжелых грузовых автомобилей в России. «КАМАЗу» принадлежит около 45% российского рынка в этом сегменте.

ПАО «КАМАЗ» входит в 20 ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и находится на 16 месте по объемам производства тяжелых грузовиков полной массой более 16 тонн. Производственные мощности составляют 71 тысячу автомобилей в год.

На заводе «КАМАЗа» собрано почти 2,5 млн готовых автомобилей с начала выпуска. Уставный капитал ПАО составляет 35,36 млрд рублей.

* на правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Арас Агаларов: Несмотря на санкции Запада, иностранцы скупают в России гигантское количество акций и облигаций.
Об этом президент компании "КРОКУС", известный российский миллиардер, рассказал нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио "Комсомольская правда"
Новости 24
На «Тавриде» запустили движение по объездной вокруг пещеры под Симферополем
Из-за непогоды часть Крыма осталась без света
В Симферополе взломали монтировкой капот автомобиля и украли запчасти
В Ленинском районе обезвредили 15 авиабомб времен войны
Погода в Крыму на 15 апреля: дождливо и до +15 градусов
Крымские спасатели не допустили взрыва 4 баллонов газа
В Крыму машины застревают на грунтовых дорогах
В Большой Ялте дороги ремонтируют старыми матрасами
В центре Севастополя загорелась квартира и погиб человек
В Крыму из-за ливня 14 и 15 апреля объявили экстренное предупреждение
В Ялте пассажир выпал из автобуса и погиб: Уголовное дело передано в суд
Подлодка Черноморского флота «уничтожила» противника ракетой
Погода в Крыму на 14 апреля: дожди и тепло до +14
Евпатория отметила 75-годовщину освобождения от фашистских захватчиков
В Большой Ялте 14 апреля перекроют несколько дорог
Черноморский Флот усилил группировки своих кораблей на время учений НАТО
В Крыму нашли пять авиабомб по 100 кило
В Севастополе дети выпили растворитель: Следком ведет проверку
В Симферополе лжериэлтор "заработал" 123 000 рублей
Погода в Крыму 13 апреля: небольшой дождь и тепло до +17
В Севастополе отметили день войск Противовоздушной обороны
В Ялте изъяли контрафактных платьев и блузок на 10 миллионов рублей
В Севастополе 17 и 18 апреля ограничат движение транспорта
В аэропорту «Симферополь» напишут «Тотальный диктант»
Симферополь «застыл» в километровых пробках
В Керчи изъяли контрафактный табак
Погода в Крыму 12 апреля: днем до +18, местами дожди
ФНС ищет в Крыму украинцев, которые не хотят платить налоги
Льгот - на миллиарды, а рабочих мест нет: Часть резидентов СЭЗ не выполняет обязательства