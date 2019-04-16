В Крым приедут 100 иностранных делегаций

18 апреля, в четверг, в Ялте откроется работа международного экономического форума, пятого по счету. Три дня подряд участники будут обсуждать положение России на международной арене и способы привлечения в Крым инвесторов. Главная тема юбилейного форума - «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность».

Ожидается много зарубежных гостей. По предварительным данным, приедут около 100 иностранных делегаций. Для сравнения, в прошлом году было 70.

Кроме того, 60 субъектов РФ направляют своих участников для работы на форуме. В общей сложности ожидается больше 3 тысяч участников.

- В этом году мы расширили международную повестку, у нас будет в 2 раза больше международных мероприятий, - сообщил сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров. - В частности, будет работать новая гранд-секция «Россия - Африка: эволюция отношений». 30 африканских стран в преддверии форума уже подтвердили свое участие. Подобные диалоги пройдут и с делегациями из Китая, стран Арабского мира, Латинской Америки.

Основные темы на форуме - отмена санкций, перспективы сотрудничества с Латинской Америкой, послевоенная реконструкция Сирии, способы поддержки и защиты малого и среднего бизнеса.

- На форуме будем говорить о влиянии антироссийских санкций на отечественную экономику и экономику других стран. Поймем, насколько наши европейские партнеры и другие страны на себе испытывают проблемы, когда, казалось бы, санкции направлены против России, но, естественно, они отражаются и на экономике других государств, - отмечает сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

К обсуждению пригласили крупные компании и известных лиц, попавших в санкционные списки.

- Нам необходимо выстроить надежные и крепкие отношения между нашими странами. Я убеждена, что в эти 4 - 5 лет, которые мы проводим Ялтинский международный экономический форум, мы строим невидимые мосты - экономические мосты от России к другим частям света, - заявила депутат Народной скупщины Сербии Мария Янушевич.

- Санкции - это неверный путь к поиску решения, они даже не были санкционированы ООН, они идут против немецких и российских экономических интересов. Поэтому их необходимо срочно прекратить, - призвал депутат Бундестага ФРГ Штефан Койтер.

Главная тема юбилейного форума: «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность».Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Реакция соседей

Иностранные делегации едут в Крым, несмотря на угрозы официального Киева.

В частности, украинские дипломаты передали ноту протеста МИДу Германии в адрес немецкой делегации. О своем участие заявили 6 депутатов из бундестага, представляющих партии «Альтернатива для Германии» и «Левые». Но, несмотря на давление со стороны властей незалежной, участвовать в ЯМЭФ они не передумали.

Итоги прошлого года

Участниками ЯМЭФ-2018 стали 3 тысячи человек, в числе которых более 500 международных представителей - из Великобритании, Польши, Украины, США, Австралии, Канады, Франции, Швеции, Швейцарии, Ирландии, Норвегии, Чехии.

Среди гостей были европарламентарии, депутаты национальных парламентов, политики, представители делового и экспертного сообщества со всего мира.

По итогам ЯМЭФ заключены более 70 соглашений на общую сумму 162 миллиарда рублей. В строительство и поставки строительных материалов решили вложить 29 млрд рублей, в туризм и рекреацию - 28 млрд, в сельское хозяйство - 26 млрд, в промышленность - 34 млрд, прочие - 43 млрд.

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